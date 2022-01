Quanto dura la batteria di un’auto elettrica? Se lo chiedono in molti. Con i detrattori a scommettere che chi tiene a lungo l’EV sarà costretto prima o poi a sostituirla, con costi spropositati. Forse confonde i termini di garanzia con la durata effettiva. In realtà la durata della batteria supera quasi sempre la vita dell’auto. Esempi? La VW E-Golf di Gabriele, una nostra vecchia conoscenza.

Quanto dura la batteria? 235 mila km finora. Ma non è ancora finita…

Dopo averla guidata per cinque anni e 235mila km, Gabriele ha sottoposto la sua E-Golf al test di diagnostica della batteria di Aviloo. Il test ha confermato quanto già ampiamente riconosciuto da Gabriele nell’utilizzo quotidiano. Sostanzialmente la batteria ha ancora uno stato di salute pari all’88% della capacità che aveva da nuova. In termini pratici che cosa significa? Se da nuova questa E-Golf aveva una percorrenza media reale di circa 230 km, oggi i km percorribili con un “pieno” di energia sono ancora poco più di 200. Sostanzialmente, quindi, l’auto è ancora pienamente servibile. E, se non fosse stato per il test di Aviloo, difficilmente Gabriele avrebbe potuto rendersi conto di questa differenza nell’utilizzo quotidiano.

Quanto dura la batteria? L’usura non è lineare.

Nei primi 232.275 km, Gabriele ha ricaricato 21.477 kWh presso colonnine AC (alla potenza massima di 7,4 kW) e 12.964 kWh presso colonnine FAST. E recuperato (in fase di frenata) ben 11.198 kWh. La percentuale piuttosto alta di ricariche FAST ha certamente contribuito a una maggiore usura del pacco batteria. È verosimile che, se la totalità della ricariche fosse avvenuta presso colonnine AC, a oggi la batteria si troverebbe in uno stato ancora migliore. Gabriele ha, molto diligentemente, annotato il risultati dei test Aviloo effettuati nel tempo. Rilevando che l’andamento dell’usura della batteria non è lineare. È più veloce all’inizio, per poi stabilizzarsi. Dopo 60mila km la batteria era al 95%, dopo 160mila al 92%, dopo 200mila al 90%. Non sappiamo cosa succederà da adesso in poi, ma, come già ci aveva detto in occasione del nostro ultimo incontro, “Tutto sommato l’auto ha fatto il suo dovere. E da adesso in poi, è tutto in più“.

E l’auto come sta? Pastiglie-freni ancora originali…

Gabriele è fondamentalmente soddisfatto del bilancio della sua auto. Ha dovuto sostenere solamente i costi della manutenzione ordinaria e poco più. E, dopo 235mila km e 5 anni, l’auto non presenta alcun problema. Persino le pastiglie-freni sono ancora quelle originali. C’è da dire che questo dipende in buona parte anche dallo stile di guida. Certamente l’auto elettrica aiuta, in quanto la stragrande maggioranza delle decelerazioni possono essere ottenute grazie alla frenata rigenerativa. Ma, per chi invece ha una guida molto sportiva e frena pesantemente e sempre all’ultimo secondo, queste performance non sono raggiungibili.