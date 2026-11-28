Quanto dura la batteria di una Mercedes EQA che ha già percorso 110 mila km? È il quesito che ci propone la mail di Sandro, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto dura la batteria della EQA, correttamente tenuta?

“Credo che la mia sia una classica domanda. Quanto mi posso ragionevolemente aspettare possa durare una batteria di auto elettrica correttamente tenuta? Nello specifico mi riferisco a una Mercedes EQA 250 del 2021 con 110.000 km. Grazie”. Sandro

Ci sono molte variabili da considerare…

Risposta. Come prima cosa bisognerebbe capire qual è lo stato di salute attuale della batteria in questione. Cosa che si può appurare solo con un check certificato che attesti quanta capacità (e quindi quanta autonomia) resta. Se non ricordiamo male, in origine (2021) la Mercedes EQA vantava una percorrrenza di 426 km, con batteria da 66,5 kWh (qui la nostra prova). Di quanto si sono ridotti quei kWh? E quanti km si possono dunque realmente fare oggi, sempre tenendo conto che in inverno la resa è minore almeno di un 20%? Senza questi elementi è difficile rispondere. E comunque tutto dipende dalle esigenze che si hanno in termini di percorrenza. Sulle sue batterie la Mercedes garantisce una capacità residua almeno del 70% per 8 anni o 160 mila km. Ovviamente tenendosi ampi margini e sapendo che non si arriva praticamente mai a questi livelli di degrado. Nel caso in questione la EQA di km ne ha 50 mila in meno e ha 5 anni di vita. Possiamo dunque ipotizzare una capacità residua vicina al 90%. E i km reali che si possono percorrere sono circa 350 con temperatura ideale e meno di 300 con temperature rigide.