Quanto danneggio la batteria se ricarico al 100%?

Quanto danneggio la mia batteria se la ricarico fino al 100%? E’ una domanda che tutti si fanno approcciando la mobilità elettrica. Anche se, a nostro giudizio, per un eccesso di apprensione. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Volevo chiedere per quanto tempo è dannoso tenere la batteria di un auto elettrica al 100%. Ad esempio se uno tiene la batteria al 100% una notte è deleterio e quanto è deleterio, grazie mille„. Stefano F.

Dipende da quante volte lo si fa e per quanto tempo

Risposta- Sul degrado delle batterie, cioè sul progressivo calo della capacità di accumulo di energia, incidono vari fattori: l‘anzianità è uno, il numero di cariche e scariche (per semplificare, i km percorsi) è un altro, le modalità di ricarica è il terzo.

Sui primi due c’è poco da fare: non tutte le batterie degradano nello stesso modo e nella stessa misura (quelle con chimica litio-ferro-fosfato o LFP, per esempio, resistono a un numero maggiore di cariche e scariche, dette anche cicli), ma le statistiche hanno ormai definito numeri medi abbastanza precisi. Ogni anno la capacità perde mediamente circa l’1,8% e i cicli sopportati prima di perdere il 30% della capacità sono circa 1.500 per le batterie con chimica NMC e da 3 a 4 mila per quelle con chimica LFP.

Le cose cambiano per le modalità di ricarica. Ricariche ad alta potenza, a temperature molto alte o molto basse e fino al 100% sicuramente stressano la chimica della batteria accelerandone il degrado. Così come scariche profonde, sotto il 20%. Di quanto? Anche di 5 volte più del normale, secondo la maggioranza degli studi scientifici.

Tuttavia il danno aumenta con la frequenza degli stress subiti. In altre parole è buona regola evitare di ricaricare in modo scorretto quando non ve ne sia la necessità. Per esempio ricaricando ad alta potenza da colonnine ultrafast durante i viaggi, ma non nell’utilizzo quotidiano.

Venendo alla sua domanda, Stefano, non sarà una notte di sosta della vettura con la batteria al 100% di carica alla viglia di un lungo viaggio a risultare “deleteria”. Potrebbe esserlo invece una sosta di diversi giorni a batteria piena o “vuota”, magari ripetuta sistematicamente per diverse volte all’anno.