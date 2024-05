Quanto costano le Tesla coi nuovi bonus

Quanto costano le Tesla Model 3 e Y con i nuovi bonus in vigore da lunedì 3 giugno? Vediamo le diverse situazioni, in relazione all’ISEE e alla rottamazione.

Quanto costano le Tesla: Model 3 da 26.740 euro se hai…

Partiamo dalla Tesla Model 3: l’unica versione incentivatile, perché compresa nel prezzo massimo di 42.700 euro, è la Standard Range, a listino a 40.490 euro. Con 513 km di autonomia e 201 km/h di velocità massima. Lo sconto governativo cambia a seconda che si abbia o meno una vecchia auto da rottamare. E che si rientri o meno nei 30 mila euro per quel che riguarda l’ISEE, l’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Nel migliore dei casi, rottamando una vecchia vettura fino a Euro 2, il prezzo scende alla bella cifra di 26.740 euro, incredibile per un’auto di queste dimensioni e prestazioni. Questo grazie Ma anche nel caso peggiore, senza auto da demolire e con un ISEE oltre i 30 mila, lo sconto è comunque di 6 mila euro e il prezzo finale scende a 34.490. Non c’è Paese in Europa, e probabilmente nel mondo, che offre incentivi così cospicui ed è prevedibile un boom nelle vendite, finora piuttosto fiacche proprio per l’attesa degli incentivi..

E Model Y a partire da 28.940 se hai…

La situazione cambia, ma non poi di tanto, se invece consideriamo la Tesla Model Y, l’auto elettrica più venduta al mondo. Per rientrare negli incentivi, il prezzo della versione più economica, Standard Range, è stato fissato a 42.690 euro, 10 euro in meno del massimo consentito per il bonus. Con 455 km di autonomia e 217 km/h di velocità massima. Stiamo parlando di un grande Suv, lungo 4,75 metri. Anche qui con i nuovi incentivi i prezzi diventano molto competitivi, non solo tra le elettriche, ma in assoluto. Si parte dai 28.940 euro di chi ha la possibilità di rottamare una vecchia auto fino a Euro 2 e dispone di un indicatore ISEE fino a 30 mila euro. Fino ai 36.690 euro di chi non ha alcuna di queste possibilità, ma usufruisce comunque di un bonus di 6 mila euro. Già a fine giugno capiremo quanti italiani approfitteranno di questa possibilità, dato che molti contratti sono già stati definiti. E aspettano solo di diventare effettivi con l’entrata in vigore dei nuovi bonus.

