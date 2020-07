Quanto costa WeCharge, la ricarica Volkswagen

Come si può vedere dalla tabella sopra, pubblicata sullasulla Newsroom del costruttore, i profili sono: WeCharge Free, WeCharge Go e WeCharge Plus. Sono tariffe studiate a seconda che si macinino molti km oppure che ci si limiti a circolare in un ambito ristretto, ricaricando per lo più a casa o in azienda. Per capire esattamente quanto si spenderà nelle stazioni dei vari gestori (Enel X, A2A, Iren ecc.), si potrà usare l’app ID We Conncect. Con cui individuare i punti di ricarica convenzionati con We Charge disponibili e pianificare i percorsi di conseguenza. L’app in futuro avrà un’opzione per selezionare ipunti di ricarica che funzionano con energia rinnovabile.

— Leggi anche: sette versioni della VW ID.3 ordinabili dal 20 luglio

I tre profili: Free, Go e Plus, secondo le esigenze

Quanto costa WeCharge, dunque? Vediamo i tre profili tariffari: