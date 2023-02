Quanto costa il pieno elettrico a casa? È la domanda di Emanuele, che sta pensando di sostituire la sua Mercedes CLA diesel con una EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quanto costa il pieno elettrico? Con il gasolio a 1,9 euro ci sto pensando seriamente…

“Ho 43 anni e sono un appassionato di auto. Ho sempre visto con scetticismo l’auto elettrica, io che mi trovo a mio agio parlando solo di motori, di turbine e di iniezione. Recentemente ho avuto modo di provare per la prima volta un’elettrica per un breve giro. E sono rimasto molto colpito dalla piacevolezza della guida, la coppia generosa fin da subito e la silenziosità di marcia. Insomma, il mondo della trazione elettrica mi sta incuriosendo. Oggi che il gasolio è a €1,900 al litro la mia curiosità è persino maggiore. Faccio circa 40.000 km l’anno, dei quali il 10% in città, l’80% in extraurbano ed il 10% in “autostrada per una tratta giornaliera di circa 170km. Oggi viaggio con una Mercedes CLA 180D che percorre circa 21.3km/l e della quale sono molto soddisfatto. Non ho intenzione di cambiarla molto presto, ma per curiosità, ho guardato un po’ in giro“.

Sto prendendo in considerazione la ID.3, la Megane e la Kona

“Mi sono soffermato sulla Volkswagen ID.3 con batteria da 58 kWh, la Renault Megane E-Tech da 60 kWh e la Hyundai Kona EV da 64 kWh. Purtroppo, visti i prezzi di listino, sarei costretto a prenderne una usata, ma quello che vi chiedo è se avrebbe senso secondo voi un’auto elettrica per me? Ho un garage di proprietà con impianto elettrico collegato con l’appartamento, già dotato di contatore da 6kW e potrei far installare una wallbox senza troppi problemi, magari facendo portare cavi di sezione maggiore. Sto leggendo tanto su internet, ma devo dire che mi risulta ancora un mondo piuttosto oscuro. Ad oggi ancora non ho capito se e quanto potrei risparmiare rispetto alla mia auto. Esiste un file excel per poter calcolare il costo di un pieno di energia domestica?“ Emanuele Cuman.

Quanto costa il pieno elettrico? A casa forse non conviene…

Risposta. Il costo del pieno elettrico? Dipende da molte variabili, che sul momento possono far sembrare la cosa oscura, ma con un po’ di pratica diventano meno complicate. Partiamo dal costo della ricarica in garage, quanto si spende per kWh prelevato? Beh, dipende dal contratto che abbiamo stipulato a suo tempo. C’è chi ha scelto il mercato libero, ed è magari ancora sui 20 centesimi. E chi invece ha scelto la cosiddetta “maggior tutela“, che oggi è a 53,11 centesimi. Su auto da 60 kWh di batteria fa una bella differenza. Nelle colonnine pubbliche, che peraltro ricaricano molto più velocemente, c’è però la possibilità di spendere meno di quanto molti di noi pagano a casa. I grandi gestori, come Enel X Way e Be Charge (Eni) hanno predisposto abbonamenti mensili flat con prezzi competitivi. La Large dell’Enel, per esempio, costa 45 euro per 145 kWh, ovvero 31 cent/kWh. Con un kWh, senza spingere troppo, si fanno circa 6 km. Tenga conto infine che il prezzo dell’energia in generale dovrebbe presto calare, essendo legato a quello del gas, anch’esso in calo.