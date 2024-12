Quanto costa fare una EV in Cina e da noi

Quanto costa fare un’auto elettrica in Cina? Il confronto è stato fatto, pezzo per pezzo, tra due modelli paragonabili: la BYD Seal e la Volkswagen ID.3.

Diciamo subito che il confronto è impietoso. In Cina costa meno fare tutto, a partire dalla batteria, il 29% in meno. Per corpo vettura, telaio e ruote siamo al -38%, per l’elettronica e gli interni al -17%. Per la voce altri componenti al -23%, per la distribuzione a -63%, per i costi di fabbrica e del lavoro rispettivamente al 62% e al 77%. Tutti numeri alla luce dei quali capisci perché l’Europa ha deciso di porre dazi piuttosto pesanti sulle auto made in Cina di qualsiasi marca, anche di europei che producono laggiù. È vero che il confronto è stato fatto con un brand tedesco come Volkswagen, quindi con uno dei Paesi che hanno il costo del lavoro più alto in Europa. Ma la differenza è così ampia da rendere la partita ingiocabile comunque. Che cosa possono fare dunque i costruttori europei? Una risposta viene da un commento pubblicato su LinkedIn dal n.1 di Renault Italia, Raffaele Fusilli, secondo il quale è troppo comodo rifarsi solo al costo della manodopera cinese.

“Se non puoi batterli i cinesi, prova a collaborare e a imparare…”

“È vero che il costo del lavoro è del 77% più caro in Germania, ma è anche il valore che impatta meno sul costo totale dell’auto“, scrive Fusilli. “I numeri esprimono bene tutto il vantaggio competitivo per un player (BYD) che opera come un’azienda integrata verticalmente. Che produce la maggior parte dei componenti internamente. Mentre Volkswagen, come altri player europei, si affida molto a fornitori esterni di componentistica. Un modello completamente diverso dal nostro e non replicabile“. Ed allora che cosa fare? “Armarsi di intelligente umiltà ed andare lì in Cina , dove le cose accadono, accedere a nuove tecnologie ed imparare come produrre più velocemente . Fare accordi, collaborare. Per paradossale che possa sembrare , allargare il team anche a giocatori cinesi . E vincere la partita“. Se non puoi batterlo, prova ad allearti con il tuo nemico…