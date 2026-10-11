Quanto costa fare 100km (e quando conviene l’elettrico)

Quanto costa fare 100km. Un raffronto tra elettrico, benzina e gasolio è stato pubblicato su LinkedIn da Emanuele Regalini. Trattandosi di un componente di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, merita grande attenzione.

Quanto costa fare 100km: solo le HPC sono più care

Il confronto è accompagnato dal grafico che abbiamo riprodotto qui, con i prezzi da gennaio 2025 ad agosto 2026. Non tiene quindi conto degli utlimi rincari dei carburanti, aggravati per il diesel dalla fine dello sconto statale di 6 centesimi sulle accise. Il risultato, in soldoni, è che già ad agosto solo le ricariche HPC, le ultra-fast, erano meno convenienti di benzina e gasolio. Ma sentiamo Regalini: “Mobilità elettrica vs Carburanti tradizionali: stiamo assistendo a un cambio di passo strutturale nei costi di ricarica e rifornimento? Guardando gli ultimi dati pubblicati dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) relativi al monitoraggio mensile sui prezzi medi della ricarica elettrica, emergono trend davvero interessanti. Che meritano un’analisi approfondita“.

Le ricariche rapide ribassano, benzina e gasolio…

Regalini prosegue analizzando il grafico sui costi medi per 100 km di percorrenza (gennaio-25/agosto-26). Ecco il suo commento:

📉 “Ricarica Fast e Ultrafast in costante calo: Da oltre un anno i prezzi della ricarica rapida mostrano un trend al ribasso, nonostante la contemporanea crescita del PUN.

📈 Aumento rapido dei carburanti: Negli ultimi sei mesi, nonostante gli sconti sulle accise, i costi di benzina e gasolio sono cresciuti rapidamente. Superando persino il costo della ricarica elettrica lenta (AC).

⚖️ Crossover dei costi: Il costo per 100 km a benzina ha ormai raggiunto e pareggiato quello della ricarica Fast (DC)”.