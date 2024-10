Quanto costa a Tesla ogni auto prodotta? In media circa 32.500 euro, secondo i dati resi noti dalla stessa azienda di Elon Musk con i conti del terzo trimestre.

Quanto costa a Tesla… / In media 32.500 euro, con numeri sempre in diminuzione

Stiamo parlando di un costo medio, tenuto conto che la sola gamma-auto va dai 40.975 euro di prezzo di listino della Model 3 RWD ai 116.975 della Model X Plaid. Se Tesla ha ripreso a macinare profitti alla grande (2,17 miliardi di dollari su un fatturato di 25,2) è anche grazie a un continuo efficientamento della produzione. Efficientamento che consente di praticare continui sconti sui prezzi di listino, senza intaccare la redditività, che anzi ha raggiunto tra luglio e settembre un margine del 10,8%. Siamo sui livelli del primo trimestre del 2023, che era stato considerato un periodo d’oro. Anche perché nella seconda parte dell’anno si è invertita la tendenza negativa del primo semestre. Nell’ultimo trimestre sono stati consegnati 463.000 veicoli (+4,3% sul periodo aprile-giugno)) e il clima di fiducia ritrovato ha indotto anche ad accrescere la produzione. (+14,3%). La maggior parte della crescita è attribuibile al duo Model 3-Model Y, con la fabbrica cinese di Shanghai che ha raggiunto i costi di produzione più bassi di sempre.

Per il Robotaxi in arrivo autonomia oltre i 700 km

Tesla ha fornito anche alcune anticipazioni sui dati tecnici del Robotaxi, il rivoluzionario veicolo a guida autonoma che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Parlndo di un’autonomia stimata in 5,5 miglia/kWh, equivalenti a 8,85 km/kWh. Con una batteria da 80 o 100 kWh, ciò comporterebbe rispettivamente 708 o 885 km di range, un dato ormai paragonabile a quello delle auto a benzina e diesel più diffuse. Ma l’attenzione non è concentrata solo sulle batterie, dato che Tesla avverte che quello del Robotaxi “sarà il nostro propulsore più efficiente fino ad oggi“. Il report pubblicato dall’azienda di Elon Musk non si limita a parlare di auto: anche le altre divisioni marciano piuttosto bene. Il settore automotive ha contribuito con 20 miliardi di dollari al fatturato del terzo trimestre (+2%). Ma i business dell’energia (+52%) e dei servizi (+29%) hanno fatto meglio. E parecchi soldi continuano ad arrivare dalla vendita di Certificati Green ad aziende energivore: 739 milioni di dollari anche nel terzo trimestre.