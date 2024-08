Quanto consumano le VW ID.3 e ID.4: un altro lettore, Aldo, ci gira il consuntivo dei consumi reali per le sue due elettriche, con batteria 45 e 77 kWh. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto consumano le VW, con batterie da 45 e 77 kWh

“Vorrei partecipare alla vostra iniziativa di rilevameno dei consumi veri delle auto elettriche. Vi invio i dati dei consumi delle mie due auto con le foto dei dati di lungo periodo di entrambe. La ID.3 è la versione con batteria da 45 kWh, mentre la ID.4 è la versione con batteria da 77kWh. Ed è quindi più pesante, sia per la struttura del veicolo, sia per la massa della batteria. Il dato sui consumi non è del tutto omogeneo perchè quello dell’ID.3 è riferito agli ultimi 24.000 km e quindi comprende anche il periodo invernale. Il dato dell’ID.4 è relativo agli ultimi 5.500 km, fatti tutti da giugno in poi, avendola acquistata usata e con i contatori azzerati a fine maggio. Quindi sono chilometri percorsi in estate. Comprendono però quasi 2.000 km di autostrada. Le due auto sono usate da tutta la famiglia, quindi lo stile di guida è lo stesso per entrambe“.

Per entrambe siamo sui 15 kWh/100 km

“La maggior parte dei km sono fatti in montagna dove abito, quindi con dislivelli importanti. Come si può vedere dalle foto, il dato di ID.3 (1.780 kg) è 15.2 kWh/100 km, quello di ID.4 (2.120 kg) 15.4 kWh/100 km. Mi sarei aspettato una maggiore differenza di consumi tra le due auto, vista la differenza di peso. Una mia prima considerazione è che probabilmente la maggior sezione frontale influisce sui consumi molto più del peso. La maggiore energia richiesta per accelerare una massa maggiore, infatti, non viene dissipata, ma accumulata nel veicolo come energia cinetica. E poi quasi integralmente recuperata dalla frenata rigenerativa. Un cordiale saluto a tutti“. Aldo Dalpiaz

Quanto consumano le VW: i dati sono buoni, solo…

Risposta. Una prima lettura dei dati conferma quanto riportato da altri lettori, ovvero che la ID.4, per essere un Suv vicino ai 18 quintali, è piuttosto efficiente. La nostra impressione, però, è che il lettore sottovaluti l’impatto delle basse temperature sui consumi delle due auto. La media peggiorerebbe in modo significativo aggiungendo km percorsi col freddo. Comunque sia, anche tenendo conto di questo, il dato della ID.4 è buono, persino migliore del dato di omologazione (16,5/100 km).

Abbandonato per 6 ore a 1.800 metri in Smart Brabus: guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico