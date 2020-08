Quanto consumano le Tesla in autostrada ai 130

Quanto consumano le Tesla in autostrada, a 120-130 km/h? L’ha verificato Nextmove, società tedesca di autonoleggio nota per i suoi test sul campo.

Quanto consumano le Tesla: test di Nextmove

Sappiamo tutti che una delle remore all’acquisto di un’auto elettrica è il consumo in autostrada, a velocità più sostenute del tran-tran cittadino. Sappiamo anche che le Tesla denunciano autonomie che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 600 km. Ma si tratta di valori medi desunti da percorsi misti, anche a basse velocità. Ma andando ai 130 che cosa succede? Nextmove (qui il sito) ha messo alla prova tutti e quattro i veicoli della gamma Tesla, compreso il Model Y, ancora non disponibile in Europa, ma fatto arrivare dagli Usa.

Il test è raccontato in un video pubblicato su YouTube e riprodotto sopra. Le quattro auto hanno percorso 225 km sull’autostrada che separa Hannover da Wolfsburg (patria della Volkswagen…). Con poco traffico, poco vento e una temperatura di circa 19 gradi. Insomma, le condizioni in cui normalmente si può viaggiare in Italia in primavera o in autunno, rispettando appunto il limite massimo dei 130 in autostrada.

Quanto consumano le Tesla: bene il nuovo Model Y

I risultati? Va fatta una premessa: Nextmove ha utilizzato le versioni Performance di Model 3, Model Y, Model X e Model S. Non a caso la prova è stata ribattezzata Sexy Check, proprio perché si tratta delle versioni più estreme e prestazioni. Per gli allestimenti più ordinari, dunque, si possono immaginari consumi ancora più limitati. Diciamo subito, comunque, che i tecnici dell’azienda tedesca sono rimasti impressionati soprattutto dall’efficienza del Model Y, confermata da questo grafico di sintesi.

L’ultimo arrivato della gamma Tesla riesce a limitare il consumo a meno di 20 kWh ogni 100 km (19,9), pur essendo notoriamente un Suv a ruote alte. Con questi valori, l’autonomia autostradale reale del Model Y è di 371 km, notevole. Ovviamente fanno meglio le due berline, Model 3 (18,5 kWh) e Model S (19,4). Tutt’altre storia (e tutt’altro peso e aerodinamica) per l’altro Suv della marca, l’ingombrante Model X (24,1). Già un anno fa Nextmove aveva avuto modo di testare l’efficienza delle Tesla, in un test comparativo con le elettriche di Audi e Hyundai. Ma ad agosto 2019 aveva fatto rumore la decisione dell’azienda di autonoleggio di cancellare l’ordine di 85 Tesla Model 3.Motivo: la qualità giudicata carente.