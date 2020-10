Quanto consumano le piccole elettriche: 500, Spring…

Quanto consumano le piccole elettriche? Un valore di riferimento c’è ed è il dato di omologazione WLTP: quanti km con quanti kWh? Vediamo con 5 citycar.

Quanto consumano le piccole / Confronto per km/kWh

Premessa: il consumo di un’auto dipende da molti fattori. Dipende dall’efficienza dell’auto (motore, peso, penetrazione aerodinamica…) e dipende dall’uso che se ne fa. Da quanto siamo bravi noi a guidarla dal modo giusta e anche dove e quando la usiamo. Un’elettrica, si sa, è assai virtuosa in città, molto meno in autostrada. E in inverno, con il freddo, i consumi sono più alti che in estate. Insomma, tanti fattori soggettivi che rendono necessario rifarsi a test, come quelli di omologazione appunto, che sono tutti realizzati nelle stesse condizioni. E su percorsi misti, che comprendono tratti urbani, extra-urbani e autostrada. È da questi test che abbiamo tratto il dato di quanti km di fanno con un kWh di energia. Tenendo conto che il costo per kWh varia da un minimo di 20 centesimi (se ricarichi a casa) a un massimo di 40 cent (nelle colonnine pubbliche).

Quanto consumano le piccole / Vince la Dacia in arrivo

Nel confronto abbiamo inserito due modelli del Gruppo Renault ormai in arrivo. Sono l’attesissima Dacia Spring, la prima elettrica low-cost, , e la Twingo ZE, versione a batterie della nota citycar. La prima dichiara un’autonomia di 225 km con una batteria da 26,8 kWh, pari a una percorrenza di 8,395 km per kWh. La seconda si ferma invece a 180 km di range, con 22 kWh di batteria, pari a 8,181 km/kWh.

—- Misure, batterie, autonomia e consumi di 5 “piccole”—-

Modello Dimensioni cm Batteria kWh Autonomia km km per kWh Dacia Spring 373-162-151 26,8 225 8,395 Fiat Nuova 500 361-169-149 42 320 7,619 Renault Twingo ZE 360-165-164 22 180 8,181 Smart ForFour EQ 350-167-155 18 155 5,572 Volkswagen E-Up 360-165-150 32,3 260 8,049

Nella foto sopra la tabella: la Dacia Spring, in vendita a inizio 2021

Altra elettrica in arrivo è la Nuova 500, modello decisamente più pretenzioso dei due elencate sopra e in una fascia di prezzo decisamente più alta. Il Cinquino dichiara 320 km di autonomia con una batteria da 42 kWh. Fanno 7,619 km/kWh, pagando chiaramente il peso di batterie molto più capaci. La Volkswagen e-Up è appena sopra gli 8 km/kWh (per la precisione 8,049), con batteria da 32,3 kWh e 260 km di range. Infine, prendiamo la Smart EQ, nella versione a 4 posti Forfour per omogeneità di confronto. Qui l’autonomia è di 155 km con 18 kWh di batterie, pari a 5,572 km/kWh.

Morale: con 2,5-3 euro fai 100 km (ricaricando a casa)

Quanto consumano le piccole elettriche, dunque? Possiamo dire che, tranne la Smart (modello ormai vecchiotto, che tra due anni verrà sostituito) siamo tra i 7 e gli 8 km per kWh. Con una punta di quasi 8,4 per la Dacia Spring, vettura low-cost super-essenziale anche nel peso. In soldoni questo significa che chi ha la possibilità di ricaricare a casa, magari la notte, con quest’auto spenderà una cifra di circa 2 euro e mezzo per percorrere 100 km. Gli altri modelli, Smart esclusa, arrivano al massimo a tre euro. Tenete conto che la ricarica domestica, a bassa potenza e in alternata, è l’ideale anche per preservare l’autonomia e la durata delle batterie. Conclusione: forse è tempo di iniziare a fare qualche conto su quel che si spende invece con una citycar a benzina. Considerando anche che le elettriche di fatto non hanno bisogno di manutenzione. Ancora tutti convinti che sia una follia pensare a una piccola elettrica?

