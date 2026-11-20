Quanto consuma una Tesla in Camp Mod, che tiene in funzione la climatizzazione mentre dormi all’interno del veicolo. Mantenendo temperatura, luci accese, alimentando le porte USB e riproducendo musica. Senza modalità di sospensione o attivare allarmi.

Quanto consuma una Tesla parcheggiata in camping

Ma c’è una domanda che ogni campeggiatore Tesla si pone in vista della sua prima notte. Quanta batteria consuma effettivamente Camp Mode? La risposta dipende da diversi fattori: temperatura esterna, impostazioni di climatizzazione, isolamento e quale modello Tesla guidi. In questa guida EV-MATS analizza i dati reali sul consumo della batteria in Camp Mode sia per Tesla Model 3 che per Model Y. Mostrando quanta carica ti serve per una notte confortevole e con consigli collaudati per ridurre al minimo i consumi. Partiamo dal clima mite (15–25°C), quando è la minore quantità di energia necessaria. Il sistema di climatizzazione fa funzionare principalmente il ventilatore per far circolare l’aria.

Consumo orario: 1–2% all’ora

1–2% all’ora Notte di 8 ore: 8–15% in totale

8–15% in totale Carica iniziale consigliata: 40–50%

Se fa molto caldo o le temperature sono autunnali…

Se invece fa molto caldo (25–35°C), il compressore dell’aria condizionata funziona periodicamente per mantenere la temperatura impostata. Il consumo aumenta parecchio. Il consiglio è di usare tendine parasole: riducono il calore solare e aiutano il condizionatore a lavorare meno.

Consumo orario: 2–3% all’ora

2–3% all’ora Notte di 8 ore: 15–25% in totale

15–25% in totale Carica iniziale consigliata: 50–60%

Altro scenario: il clima fresco autunnale o primaverile (5–15°C). La pompa di calore si attiva occasionalmente. Le moderne pompe di calore Tesla sono molto efficienti, ma il riscaldamento consuma sempre più energia del raffreddamento.Un buon piumone ti permette di impostare il termostato 2–3 gradi più in basso senza sacrificare il comfort e risparmiando batteria.

Consumo orario: 2–4% all’ora

2–4% all’ora Notte di 8 ore: 15–30% in totale

15–30% in totale Carica iniziale consigliata: 50–60%

E quanto consuma una Tesla se sei fermo al freddo

Intoneo a zero gradi (da -5° a +5°)in campeggio il consumo della batteria aumenta sostanzialmente. Il riscaldamento funziona quasi di continuo per mantenere una temperatura dell’abitacolo confortevole. Serve una pianificazione adeguata, arrivando con carica sufficiente . E usando l’isolamento (tendine parasole, biancheria da letto calda) per ridurre la dispersione di calore.

Consumo orario: 4–6% all’ora

4–6% all’ora Notte di 8 ore: 30–50% in totale

30–50% in totale Carica iniziale consigliata: 65–75%

Con temperature ancora più rigide, sotto -5°, il Camp Mode lavora al massimo. Il riscaldamento resistivo può integrare la pompa di calore e il consumo supera i valori misurati intorno a 0 °C. Va messo in conto parecchio più del 30–50% visto intorno a 0 °C. Occorre iniziare la notte con la carica il più vicino possibile al massimo e usare tutti i trucchi di isolamento qui sotto.

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