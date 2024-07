Quanto consuma la VW ID.4. Dopo i primi 5 mila km, Alessandro, un lettore di Varese alla 4° auto elettrica dal 2028 a oggi, tira le prime somme. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quanto consuma la VW ID.4: ricarico a casa (con sperimentazione Arera a 6 kW)

“V i scrivo cogliendo il suggerimento del lettore che chiedeva di riportare i consumi medi per le auto elettriche. Io ho una Volkswagen ID.4 da maggio 2024, so che sono pochi mesi, ma ho già quasi 5.000km e vorrei inviarvi i primi dati. Premetto che è la 4° auto elettrica che guido dal 2018: la prima una Renault Zoe, poi una Nissan Leaf e una Corsa-e, ora una ID.4 e mia moglie una Renault Twingo. Non so quanti in famiglia hanno due auto elettriche, ma noi ci troviamo bene così. La Twingo è di proprietà da 3 anni, la VW è aziendale, ma non ho un impianto PV sul tetto, vivo in condominio. Ho un box privato con la colonnina di ricarica e la sperimentazione di Arera, che porta il contatore a 6kW di notte e nei festivi fino il 2025 salvo proroghe. Anticipo che nel tempo la guida in elettrico è migliorata parecchio, arrivando a percorrenze superiori al WLTP nei mesi primaverili ed estivi: in inverno è impossibile, vivo a Varese “ .

Siamo sui 16.1 kWh/100 km, guidando in Eco e usando l’app per affrescare

“ Con la ID.4, nonostante sia molto pesante ed utilizzando sempre la guida in Eco, ad oggi ho una media su 5.000 km di 16.1kWh/100km. Potrei fare meglio, evitando di utilizzare l’app per raffrescare il veicolo, ma onestamente anche no, il bello di salire in auto con il clima ideale voglio godermelo. Ho fatto alcune foto che riportano il consumo totale da inizio vita, il consumo dall’ultima ricarica ed il consumo nell’ultimo tragitto. Uso almeno una volta a settimana l’autostrada dove i consumi si alzano, ma prevalentemente il mio percorso è extraurbano ed urbano, direi 20-40-40. A settembre dopo le vacanze e con auto carica vedremo come cambieranno i consumi “ . Alessandro Giordano

Risposta. La morale è che in auto elettrica si va più piano, anche con modelli piuttosto potenti come la Volkswagen ID.4 con 77 kWh di batteria. Lo testimoniano questo e altri racconti che continuiamo a pubblicare. C'è un'attenzione ai consumi (e quindi all'autonomia, ovviamente) che non c'è con le auto tradizionali e questo è un bene. La media di Alessandro, più di 6,2 km con un kWh, è più che buona anche per le sua tasche, visto che ricarica a casa a prezzi molto più convenienti di benzina o gasolio.