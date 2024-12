Quanto consuma la Tesla a -7°

Quanto consuma la Tesla Model 3 a -7°? Sappiamo che il freddo intenso mette in crisi l’autonomia delle elettriche e Green Ncap ha voluto fare anche questo test.

Quanto consuma la Tesla Model 3 a -7°? 26,9 kWh ogni 100 km

Parliamo della versione base della Model 3, quella con trazione posteriore, 60 kWh di batteria, 513 km di autonomia dichiarata e un peso di 1.763 kg. Green Ncap, l’ente che realizza i test su reale sostenibilità e consumi, l’ha sottoposta ai suoi esami di laboratorio, dando un giudizio molto positivo. Anche nelle condizioni peggiori, con 7 gradi dotto lo zero, i consumi non vanno oltre i 26,9 kWh/100 km, pari a 3,717 km con un kWh di energia. L’autonomia complessiva reale si riduce quindi a 251 km, considerato dagli esperti di Green Ncap un ottimo dato, in condizioni così difficili. Tanto più che, si legge nel giudizio finale “il sistema di gestione termica ha raggiunto i 18°C al poggiatesta del passeggero anteriore in soli 3 minuti, Senza chiaramente sacrificare il comfort per aumentare l’autonomia di guida“. Tanto per dare un raffronto: l’altra auto elettrica esaminata in questa tornata di test, la BYD Atto 2, nelle stesse condizioni (-7°) ha fatto registrare consumi di 30,5 kWh/100 km. Con autonomia reale ridotta a 164 km.

E in autostrada ai 130? 20,8 kWh/100 km. La BYD Atto 2, invece…

Naturalmente sono sempre i consumi nelle situazioni più critiche ad attirare l’attenzione in questi test. E un terreno sicuramente difficile per le auto elettriche è l’alta velocità in autostrada: quanto consuma la Model 3 ai 130? Siamo a 20,8 kWh per 100 km (4,807 km con un kWh), pure questo considerato un dato record. Anche qui la BYD Atto 2 fa peggio, con 30,4 kWh/100 km, nonostante un peso più contenuto (1.590 kg). Se invece prendiamo in esame il dato di consumo su un percorso misto e temperatura ideale (20°), la Tesla Model 3 è accreditata di 475 km di autonomia (14,2 kWh/100 km). Ma se si guida solo in città, a velocità contenute e con la frenata rigenerativa, i km diventano 547. Morale della favola: la Model 3 si guadagna il massimo dei voti, 5 stelle, con un punteggio del 98%. Ma anche la BYD Atto 2 non se la cava poi male, racimolando anch’essa le 5 stelle con un 96%. Insomma: per sostenibilità e consumi le elettriche non hanno rivali. Ma anche nei test di sicurezza di Euro NCAP, lo ricordiamo, sono ai livelli più alti.

