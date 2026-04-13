











Quanto consuma la Leapmotor T03: un lettore siciliano condivide i dati (molto positivi) che ha registrato. Stiamo parlando dell’auto del momento. E non solo nell’elettrico, dato che in marzo è stato il terzo modello più venduto in assoluto in Italia.

Quanto consuma la Leapmotor T03: “Siamo a 9 kWh/100 km”

“V i seguo con interesse e volevo condividere con voi i dati di consumo eccezionali della mia T03, che ho registrato nelle ultime sei settimane. E in particolare nell’ultima. Ritengo che i numeri registrati possano essere utili ai vostri lettori. Per capire le potenzialità dell’auto che sono anche superiori a quanto comunicato dalla casa madre, che non ha fornito sicuramente numeri a caso. I dettagli del mio test in particolare nell’ultima settimana mostrano che l’auto con un consumo settimanale di 9 kWh per 100 km è in grado di eguagliare e di poco superare i 395 km di autonomia massima pubblicizzati. Il consumo medio delle ultime sei settimane è di 9.8 kWh con minimi di 9 o di 9.5 kWh x 100 km. Questo risultato l’ho raggiunto guidando l’auto a Trapani ,con temperature ancora massime di 24gradi, su percorso urbano e al 50 per cento extraurbano. Ma soprattutto alternando la guida con i miei figli, che non sono attenti come il sottoscritto.. .” .

“Guido sempre in modalità Eco, ma non da lumaca…”

“I o ho raggiunto nella guida esclusiva anche medie di 8.2kWh per 100 km, queste non dimostrabili su lungo periodo. Il mio stile di guida è improntato al massimo recupero di energia, modalità sempre Eco, ma non disdegnando di utilizzare la potenza quando serve. Velocità da Codice della strada, ma non da lumaca. Ho un impianto Fotovoltaico da 6.2 kW, con 15 di accumulo e wallbox da 7.4. Da Marzo ad Ottobre costi zero, nei restanti mesi con Octopus pago i kWh acquistati a 16 centesimi. Vi allego screen dei consumi registrati. Non sono riuscito ad inviare a Leapmotor questi dati, se vi fosse possibile coinvolgerli ve ne sarei grato. Vi invio cordiali saluti “. Luca Aurelio Emiliani, Trapani

Risposta . Sono dati molto confortanti, anche se registrati con una guida spesso molto attenta e con temperature miti, quindi ideali. Da altri lettori stiamo avendo riscontri simili, anche se non dettagliati come questi che ci ha fatto pervenire il lettore siciliano. Con quel che spende di energia, nei mesi più freddi 100 km gli costano 1,44 euro. Mentre nei mesi più miti ci pensa il fotovoltaico… Da sempre nei consumi privilegiamo i bilanci reali, al di là dei dati forniti dalle Case con test svolti in condizioni piuttosto favorevoli. E questi sono più interessanti dato che riguardano un modello che, grazie anche agli incentivi, sta spingendo le vendite dell’elettrico. Con oltre 5 mila auto vendute nel solo mese di marzo.