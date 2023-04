Quanto consuma la Avenger (secondo Paolo)

Quanto consuma la Avenger? Paolo Mariano ha fatto un primo test su strada a Malaga. La Jeep dichiara 12 kWh/100 km. Sarà vero? Articolo + VIDEO.

Quanto consuma la Avenger: prima un esame estetico

Prima di iniziare il viaggio tra le strade del paesaggio andaluso, Paolo ci mostra le caratteristiche esterne ed interne del SUV. Le dimensioni sono compatte, ma non troppo, appena sopra i 4 metri di lunghezza, con una batteria da 51 kWh netti utilizzabili. Tutte le scelte estetiche e i dettagli di quest’auto non non sono stati pensati solo per un lato puramente estetico, ma anche per una funzionalità pratica. La parte inferiore è tutta ricoperta da una fascia di plastica nera con i fari a led incavati, per evitare danni in caso di urto. Il bagagliaio è di dimensioni non generosissime, ma regolare. L’Aveneger è omologata per 5 passeggeri, ma secondo Paolo in 4 viaggi decisamente meglio. L’estetica della plancia è molto piacevole, con un elemento che riprende i colori dell’esterno. La realizzazione dell’interno è molto semplice. Anche se i rivestimenti sono stati realizzati in plastica, l’impressione generale è di qualità elevata.

Sei modalità di guida e un clima piuttosto efficente

Paolo sale a bordo dell’auto e ci mostra come attraverso un apposito selettore è possibile modificate i parametri di guida. I settaggi disponibili sono sei: Sport, Normal, Eco, Sabbia, Fango e Neve. Il selettore di marcia è a tastiera, quindi per selezionare la marcia desiderata bisogna semplicemente premere un pulsante. Al momento della partenza la batteria è al 95% e la temperatura esterna di 31 °C. Si parte impostando la guida su Normal e il climatizzatore a 22 °C. Le prime impressioni di guida sono molto positive. Paolo trova divertente il suono della freccia che sembra quasi una batteria. E apprezza l’ottimo bilanciamento tra capacità di assorbire le regolarità del suolo e ottima tenuta di strada. Dopo pochi km, Paolo si ritrova fermo in coda per 20 minuti con 35°C all’esterno: lo colpisce positivamente il climatizzatore, che non ha un grosso impatto sui consumi.

Su e giù per le strade andaluse, senza problemi sullo sterrato

Si passa presto ad un percorso collinare, simile a quello delle colline toscane o delle Langhe. Molto azzeccato l’abbinamento del powertrain dalla potenza di 156 CV (115 kW) con la trazione anteriore e la taratura delle sospensioni. La guidabilità dell’Avenger ricorda a Paolo un pò quella della sua… vecchia VW e-Golf : “Quando in un’elettrica hai la trazione anteriore, una potenza molto elevata e delle sospensioni non particolarmente sofisticate, si corre il rischio del pattinamento. Cosa che non accade con quest’auto“. Jeep ha fatto veramente un ottimo lavoro. Nel percorrere la tipica strada di montagna tra curve e tornanti, fino ad una certa velocità, la Avenger dimostra una buona tenuta di strada. Hai la sensazione di confort anche in corrispondenza di buche ed altre irregolarità del suolo. Nel brevissimo tratto di sterrata la Jeep mostra le sue doti da off-road e, grazie alla compattezza, si destreggia agevolmente in strade strette ed irregolari.

Quanto consuma la Avenger? 12,6 kWh/100 km: “Wow”, dice Paolo

È il momento di tirare le somme dei consumi, la cosa che in realtà più incuriosiva in questo test. Dopo aver percorso 63 km, il consumo è pari a 12,6 kWh/100 km, ovvero in media circa 8 km con un kWh. Paolo è più che soddisfatto, al punto da esclamare “WOW” i consumi della Avenger. Il giudizio complessivo? La prima Jeep elettrica è un’auto molto equilibrata, compatta, che si muove bene sia su fondi dissestati sia agevolmente anche in ambiente cittadino. Va forse un pò in difficoltà nel percorso misto veloce, dove si percepisce un pò più l’inerzia. I prezzi? Partono da 35.400 euro, meno incentivi (5 mila con rottamazione di una vecchia auto, 3 mila senza). L’auto di fatto è in consegna da questo mese di aprile: verso fine anno si tireranno le prime somme per capire se è un successo o meno. E anche se si vende più questa versione elettrica o quella a benzina, i cui prezzi partono da 23.300 euro.