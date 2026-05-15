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Redazione
il15 Maggio 2026
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Quanto consuma in autostrada una piccola come la Twingo

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Quanto consuma in autostrada la Twingo. E soprattutto su che autonomia reale può contare chi affronta un viaggio lungo con la piccola Renault.

Quanto consuma in autostrada: autonomia reale di circa 150 km

Quanto consuma in autostrada
  Il titolo del test di ricarica realizzato da Automobile Propre.

Una Twingo si acquista soprattutto per la città, ma un viaggio in autostrada può sempre capitare. Quanta strada fai con un pieno? I colleghi francesi di Automobile Propre hanno fatto un test pensato per il tratto Parigi-Marsiglia, 775 km. Verificando un altro aspetto importante per un’auto elettrica come i tempi di ricarica. Proprio questi, però, hanno indotto ad accorciare la prova al ben più breve tratto dalla capitale a Lione. Ma vediamo i risultato, partendo dai consumi:  il computer di bordo ha indicato una media finale di 17,8 kWh/100 km, ovvero 5,617 km/kWh. Un dato più che accettabile per un’auto che, nel percorso misto WLTP, dichiara 16,0 km/100 km. L’autonomia totale teorica in autostrada è quindi di 154 km. Anche se i colleghi francesi (incrociando i risultati con la perdita di carico reale), parlano di 19,0 kWh/100 km e di 145 km di autonomia. In soldoni: con un pieno fai il tratto di autostrada Bologna-Firenze (109 km), considerando che nessuno arriva con la batteria a zero.

Ma se il viaggio si prolunga le soste di ricarica…

Quanto consuma in autostrada
 Nella Twingo in ricarica AC. La DC da 50 kW è in opzione, a pagamento.

Meno soddisfacente il consuntivo per quel che riguarda i tempi di ricarica, che hanno costretto i colleghi francesi ad accorciare il viaggio. Tutto è filato liscio alla prima sosta, dopo 130 km a una velocità media di 98 km/h. L’auto è arrivata a 54 kW ( quindi oltre i 50 kW dichiarati), passando dall’8 all’80% in 32 minuti. Ma già alla seconda sosta la situazione è peggiorata, con l’aumentare della temperatura delle celle. Dopo un picco iniziale, la potenza è scesa fino a un minimo di 11 kW con la batteria al 60%. Da lì in poi le ricariche successive non hanno mai superato i 39 kW di picco, finendo con una media di 21 kW. Addio Marsiglia, dunque: “Ogni rifornimento si sarebbe tradotto in un tempo di ricarica catastrofico”, scrivono i colleghi francesi. Tempo finale per i 460 km percorsi per raggiungere Lione da Parigi: 7 ore e 40 minuti, di cui 3 ore fermi alle ricariche. In sostanza: una macchinetta come questa va bene in autostrada per spostamenti brevi. Per viaggi più lunghi meglio programmare tempi molto dilatati.

– Leggi anche: ecco le ricariche meno care per le colonnine AC, DC e HPC

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