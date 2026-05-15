Quanto consuma in autostrada una piccola come la Twingo







Quanto consuma in autostrada la Twingo. E soprattutto su che autonomia reale può contare chi affronta un viaggio lungo con la piccola Renault.

Quanto consuma in autostrada: autonomia reale di circa 150 km

Una Twingo si acquista soprattutto per la città, ma un viaggio in autostrada può sempre capitare. Quanta strada fai con un pieno? I colleghi francesi di Automobile Propre hanno fatto un test pensato per il tratto Parigi-Marsiglia, 775 km. Verificando un altro aspetto importante per un’auto elettrica come i tempi di ricarica. Proprio questi, però, hanno indotto ad accorciare la prova al ben più breve tratto dalla capitale a Lione. Ma vediamo i risultato, partendo dai consumi: il computer di bordo ha indicato una media finale di 17,8 kWh/100 km, ovvero 5,617 km/kWh. Un dato più che accettabile per un’auto che, nel percorso misto WLTP, dichiara 16,0 km/100 km. L’autonomia totale teorica in autostrada è quindi di 154 km. Anche se i colleghi francesi (incrociando i risultati con la perdita di carico reale), parlano di 19,0 kWh/100 km e di 145 km di autonomia. In soldoni: con un pieno fai il tratto di autostrada Bologna-Firenze (109 km), considerando che nessuno arriva con la batteria a zero.

Ma se il viaggio si prolunga le soste di ricarica…

Meno soddisfacente il consuntivo per quel che riguarda i tempi di ricarica, che hanno costretto i colleghi francesi ad accorciare il viaggio. Tutto è filato liscio alla prima sosta, dopo 130 km a una velocità media di 98 km/h. L’auto è arrivata a 54 kW ( quindi oltre i 50 kW dichiarati), passando dall’8 all’80% in 32 minuti. Ma già alla seconda sosta la situazione è peggiorata, con l’aumentare della temperatura delle celle. Dopo un picco iniziale, la potenza è scesa fino a un minimo di 11 kW con la batteria al 60%. Da lì in poi le ricariche successive non hanno mai superato i 39 kW di picco, finendo con una media di 21 kW. Addio Marsiglia, dunque: “Ogni rifornimento si sarebbe tradotto in un tempo di ricarica catastrofico”, scrivono i colleghi francesi. Tempo finale per i 460 km percorsi per raggiungere Lione da Parigi: 7 ore e 40 minuti, di cui 3 ore fermi alle ricariche. In sostanza: una macchinetta come questa va bene in autostrada per spostamenti brevi. Per viaggi più lunghi meglio programmare tempi molto dilatati.

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