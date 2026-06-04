





Quanto consuma davvero la mia Megane: un lettore ha messo a punto un sistema artigianale per calcolare i dati reali. E qui spiega la procedura. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto consuma davvero? Ecco come ho fatto i calcoli

Vista la mia passione per i numeri e per il volermi arrangiare il più possibile ho riscontrato che posso ricavare stato della batteria SOH e rendimento di ricarica. Con pochi, ma affidabili, dati a disposizione, Tutto nasce dal fatto che secondo me la mia Megane E-Tech del 2022 consumava troppo. E non ero mai in grado di far tornare i conti tra quanto caricato, la percorrenza indicata dal SW di bordo e il dato effettivo. Per farla breve:

1. Bisogna sapere quanti kWh vengono caricati dalla colonnina

2. Bisogna sapere quanti kWh vengono caricati nella batteria

3. Rendimento ricarica = (kWh caricati nella batteria / kWh caricati dalla colonnina) * 100

4. Bisogna sapere quanta % viene caricata nella batteria

5. Capacità netta della batteria

6. SOH artigianale = (kWh vengono caricati nella batteria / Capacità netta della batteria) / (% caricata nella batteria / 100) * 100

La Renault conferma i dati calcolati artigianalmente

“ Ho fatto verificare da una officina Renault ufficiale il dato SOH, che riporto di seguito, e combacia con quanto calcolato artigianalmente.

Ovviamente i calcoli presentano delle approssimazioni (soprattutto dovuti alla percentuale di ricarica indicata dal sw di bordo). E sarà più preciso maggiore è la ricarica effettuata. Il rendimento della ricarica dovrebbe già essere ovvio a tutti. Spero che il calcolo artigianale del SOH possa essere utile a qualcun altro. Non ho inventato nulla e non sarò invitato a Stoccolma per questa supe- formula! ” . Mauro Testoni

Risposta. Vediamo se altri lettori si riconoscono in questi calcoli, che partono dal presupposto che non tutta l’energia erogata dalla colonnine finisce nella batteria.