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Redazione
il4 Giugno 2026
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Quanto consuma davvero la mia Megane

2 min



Quanto consuma davvero la mia Megane: un lettore ha messo a punto un sistema artigianale per calcolare i dati reali. E qui spiega la procedura. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanto consuma davvero? Ecco come ho fatto i calcoli

quanto consuma davvero

 

Vista la mia passione per i numeri e per il volermi arrangiare il più possibile ho riscontrato che posso ricavare stato della batteria SOH e rendimento di ricarica. Con pochi, ma affidabili, dati a disposizione, Tutto nasce dal fatto che secondo me la mia Megane E-Tech del 2022 consumava troppo. E non ero mai in grado di far tornare i conti tra quanto caricato, la percorrenza indicata dal SW di bordo e il dato effettivo. Per farla breve:
1. Bisogna sapere quanti kWh vengono caricati dalla colonnina
2. Bisogna sapere quanti kWh vengono caricati nella batteria
3. Rendimento ricarica = (kWh caricati nella batteria / kWh caricati dalla colonnina) * 100
4. Bisogna sapere quanta % viene caricata nella batteria
5. Capacità netta della batteria
6. SOH artigianale = (kWh vengono caricati nella batteria /  Capacità netta della batteria) / (% caricata nella batteria / 100) * 100
 

La Renault conferma i dati calcolati artigianalmente

Quanto consuma davvero
 “Ho fatto verificare da una officina Renault ufficiale il dato SOH, che riporto di seguito, e combacia con quanto calcolato artigianalmente. 
Quanto consuma davvero
Ovviamente i calcoli presentano delle approssimazioni (soprattutto dovuti alla percentuale di ricarica indicata dal sw di bordo). E sarà più preciso maggiore è la ricarica effettuata. Il rendimento della ricarica dovrebbe già essere ovvio a tutti. Spero che il calcolo artigianale del SOH possa essere utile a qualcun altro. Non ho inventato nulla e non sarò invitato a Stoccolma per questa supe- formula!. Mauro Testoni
Risposta. Vediamo se altri lettori si riconoscono in questi calcoli, che partono dal presupposto che non tutta l’energia erogata dalla colonnine finisce nella batteria.
quanto consuma davvero

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il4 Giugno 2026
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