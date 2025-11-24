Quanto abbiamo speso (per che auto) con gli incentivi. E che modello abbiamo rottamato. I lettori cominciano a rispondere al nostro invito di raccontare che effetto concreto ha avuto il bonus, a un mese dalla partenza. Per raccontare il vostro di acquisto scrivete a info@vaielettrico.it
Quanto abbiamo speso: “Rottamata una Opel Corsa del duemila, Euro 5, per una Ford Puma”
“Acquistata la Puma Gen-E il 21 Novembre, con gli incentivi statali. Fantastica. Abbiamo fatto aggiungere un paio di accessori indispensabili. Avevamo il voucher di 11.000 euro già dal 22 Ottobre e abbiamo dovuto aspettare circa 3 settimane per la validazione. Comunque alla fine tutto è andato bene. La Ford ci ha fatto anche uno sconto di 9.000 euro . Abbiamo optato per un finanziamento a 5 anni senza rata finale, e questo ci fa risparmiare ancora. (21.000 euro sul prezzo dell’auto). Abbiamo rottamato una Opel Corsa diesel del 2.000 Euro 5. Adesso con sorpresa in Veneto è uscito il gradito Bando Auto con incentivo fino a 15 mila euro e abbiamo tutti i requisiti per parteciparvi. Fantastico, un ulteriore sconto/incentivo. Oggi stesso presenteremo la domanda. Poi devi aspettare circa un anno, ma se sei in graduatoria i soldi la Regione Veneto te li invia. Anche nel 2021 ho acquistato una ID.3 con doppio incentivo statale di (10.400 euro) e regionale (8.000, arrivato dopo un anno). Non potevamo scegliere momento migliore per l’acquisto. Al confronto con altre auto provate e valutate, la scelta sulla Puma è stata immediata. Ha sbaragliato la concorrenza. Il Concessionario Facchin di San Bonifacio è stato corretto, gentile, chiaro e preciso. Salvatore e Giosuè Cannata
“Ho pagato 16.500 per una Renault 4. La vecchia auto? Una 500 del 2010″
“Buongiorno, con gli eco-incentivi abbiamo preso la Renault 4 Evolution Urban range 120CV. Pagata 16.500 euro. Data presunta di arrivo a fine gennaio. Auto rottamata: una Fiat 500c 100cv del 2010 EURO5“. Samuele Ruella
Quanto abbiamo speso: “5.450 euro per una Leapmotor T03. Rattamata una Nemo diesel del 2011, Euro 5″
“Buongiorno. Io sono riuscito ad ottenere il bonus da 11.000 euro ed ho acquistato una Leapmotor T03 a 5.450 euro chiavi in mano con l’optional della vernice grigio metallizzato. Abbiamo rottamato una Citroen Nemo 1300 turbodiesel euro 5 del 2011 con 160.000 chilometri. Consegna prevista intorno a giugno! Saluti. Danilo