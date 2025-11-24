Quanto abbiamo speso (per che auto) con gli incentivi. E che modello abbiamo rottamato. I lettori cominciano a rispondere al nostro invito di raccontare che effetto concreto ha avuto il bonus, a un mese dalla partenza. Per raccontare il vostro di acquisto scrivete a info@vaielettrico.it

Quanto abbiamo speso: “Rottamata una Opel Corsa del duemila, Euro 5, per una Ford Puma”

"Acquistata la Puma Gen-E il 21 Novembre, con gli incentivi statali. Fantastica. Abbiamo fatto aggiungere un paio di accessori indispensabili. Avevamo il voucher di 11.000 euro già dal 22 Ottobre e abbiamo dovuto aspettare circa 3 settimane per la validazione. Comunque alla fine tutto è andato bene. La Ford ci ha fatto anche uno sconto di 9.000 euro. Abbiamo optato per un finanziamento a 5 anni senza rata finale, e questo ci fa risparmiare ancora. (21.000 euro sul prezzo dell'auto). Abbiamo rottamato una Opel Corsa diesel del 2.000 Euro 5. Adesso con sorpresa in Veneto è uscito il gradito Bando Auto con incentivo fino a 15 mila euro e abbiamo tutti i requisiti per parteciparvi. Fantastico, un ulteriore sconto/incentivo. Oggi stesso presenteremo la domanda. Poi devi aspettare circa un anno, ma se sei in graduatoria i soldi la Regione Veneto te li invia. Anche nel 2021 ho acquistato una ID.3 con doppio incentivo statale di (10.400 euro) e regionale (8.000, arrivato dopo un anno). Non potevamo scegliere momento migliore per l'acquisto. Al confronto con altre auto provate e valutate, la scelta sulla Puma è stata immediata. Ha sbaragliato la concorrenza. Il Concessionario Facchin di San Bonifacio è stato corretto, gentile, chiaro e preciso. Salvatore e Giosuè Cannata

“Ho pagato 16.500 per una Renault 4. La vecchia auto? Una 500 del 2010″

“B uongiorno, con gli eco-incentivi abbiamo preso la Renault 4 Evolution Urban range 120CV. Pagata 16.500 euro. Data presunta di arrivo a fine gennaio. Auto rottamata: una Fiat 500c 100cv del 2010 EURO5“. Samuele Ruella

Quanto abbiamo speso: “5.450 euro per una Leapmotor T03. Rattamata una Nemo diesel del 2011, Euro 5″