Quanti pedoni investiti dalle silenziose auto elettriche?

“M i domando quanti investimenti di pedoni da parte delle “silenziose” auto elettriche ci dovranno essere, prima che si installi un avvisatore per i pedoni. Grazie “ . Marco Tosello.

Risposta.

Dal tono della mail sembra che per attraversare la stradama solo mettere l’orecchio in ascolto per capire se qualche auto è in arrivo. E non si capisce perché il problema venga posto ora solo per le EV, quando anchealle basse velocità viaggiano in solo elettrico. Comunque sia, il tema (come giusto) è già stato affrontato a suo tempo dalla Unione Europea. Dal luglio 2021 la UE ha reso obbligatorio per tutti i veicoli elettrici a 4 ruote di nuova omologazione un. Si tratta della normativa ECE n.138 che rende obbligatorio l’Avas a velocità. Il dispositivo sonoro si deve attivare anchee dev’essere compreso tra almenoe un massimo didecibel. Non può in alcun modo essere disattivato ad opera del guidatore. Oltre i 20 km/h di velocità, questo suono artificiale non è più necessario, perché bastano ildegli pneumatici e quello aerodinamico. Ma in molti modelli del Gruppo Volkswagen, per esempio, si è scelto di aumentare l’E-noise fino a 25 km/h. Per poi ridurlo gradualmente fino ai 30 km/h, quando è sostituito appunto dal rumore generato dalin movimento.