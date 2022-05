Quanti km ricarichi al minuto? Con la EQS…

Quanti km ricarichi al minuto? Abbiamo fatto un test con la più performante delle Mercedes, la EQS 450+. Scaricandola a fondo per poterla poi ricaricare in una colonnina ultra-FAST di Ionity. Il risultato è notevole, quanto le performance di consumo di quest’auto da record (vedi il test allo Stelvio). Articolo+VIDEO

Quanti km ricarichi al minuto? Quasi 19, a 196 kW

La Mercedes EQS non smette di stupire, nemmeno quando ci fermiamo a ricaricarla presso la colonnina. Certo, a patto che questa sia una ultra FAST, da almeno 200 kW. Questa è infatti la potenza alla quale è possibile ricaricare l’enorme pacco batteria da 107,8 kWh netti. Chiaramente, come per tutte le auto, la curva di ricarica è, fatta di alti e bassi. E l’auto supporta questo tipo di potenza “solo” dallo 0 al 33/34%. Ma si mantiene comunque attorno ai 150 kW anche ben oltre. Noi l’abbiamo portata presso la stazione Ionity di Trento. Stato di carica iniziale al momento della ricarica pari al 4%. La ricarica, dopo quasi un minuto di attesa per l’autenticazione, parte a 196 kW di potenza. L’auto, in queste condizioni, stima meno di un’ora (59 minuti) per una ricarica completa. E soli 16 minuti per una ricarica fino al 50% (pari a 300 km di autonomia, quasi 19 km al minuto).

Dopo 7 minuti abbiamo ricaricato quasi 20 kWh!

Dopo soli 7 minuti, il contatore segna 19,4 kWh. Questo significa che potremmo percorrere circa 100 km in autostrada prima di doverci fermare. E dopo 19 minuti il contatore segna ben 50 kWh ricaricati. In meno di 20 minuti si portano a casa circa 250 km di autonomia autostradale o oltre 300 km di percorrenza su strade extraurbane. Con quest’auto si può “tirare” per oltre 500 km, fare una ricarica di 20 minuti e proseguire per ulteriori 250 km. O, con una sosta appena più lunga (50/60 minuti) avere a disposizione ulteriori 500 km di autonomia. Credo che questo soddisfi anche i viaggiatori più incalliti. Certo, ci devono essere stazioni di ricarica adeguate là dove programmiamo le nostre soste. Ma le ultra-FAST sono in costante aumento. E già oggi vi stupirete verificando la capillarità che hanno raggiunto. Un motivo in più per dire che auto di questo tipo, ormai, non hanno più tanti limiti rispetto alla controparte termica.

– Qui la EQS alla prova montagna, sul terribile Stelvio…

...e qui il test-autostrada, per verificare i consumi

— Sul nostro canale Youtube tutti i test di Paolo Mariano