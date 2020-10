Quanti km al litro servono per competere con l’elettrico? Le auto a batterie sono spesso additate come mezzi pesanti e dalla scarsa autonomia. E invece…

Quanti km al litro? Se fosse a benzina, la VW ID.3 farebbe 100km con 1,55 litri

I pregiudizi dilaganti inducono le persone a pensare che un moderno motore diesel possa facilmente raggiungere le performance di efficienza dell’elettrico. Ma è davvero così? Quanti km per litro di benzina sarebbero necessari per raggiungere l’efficienza di un’elettrica? Un’auto elettrica come la nuova Volkswagen ID3 (con batteria da 58 kWh, qui la Video-Prova) è accreditata di un’autonomia WLTP di 420 km.

Questo significa che l’auto è in grado di coprire una distanza di 100 km utilizzando 13,81 kWh di energia. Ora, immaginiamo per un momento di poter utilizzare la benzina come fonte di energia per muovere la nostra ID3 elettrica. Se così fosse, sapendo che un litro di benzina contiene 8,9 kWh di energia, alla nostra ID3 sarebbero sufficienti circa 1,55 litri di benzina per percorrere 100 km. Detto diversamente, un’auto benzina che volesse raggiungere l’efficienza di un’elettrica come ID3, dovrebbe poter percorrere oltre 64 km con un litro.

È una questione di efficienza, ma non solo…

Ma sappiamo molto bene che nessun motore termico oggi è capace di un’efficienza simile. I moderni motori a benzina hanno un’efficienza intorno al 30%. Questo significa che solo meno di un terzo dell’energia contenuta in un litro di benzina si trasforma in energia cinetica. Se ad esempio un’efficiente auto a benzina percorre 20 km con un litro, solo 2,67 kWh dei totali 8,9 kWh di quel litro di benzina, si trasformano in movimento. Il resto dell’energia si disperde in attriti e calore.

Esempio inverso: se quest’auto a benzina potesse prelevare l’energia non dal combustibile ma da una batteria al litio, per fare 100 km dovrebbe avere 44,5 kWh di batterie. Oppure, visto diversamente: con una batteria come quella di ID3 (58 kWh) l’auto a benzina sarebbe in grado di percorrere solo circa 130 km. Quindi, come è possibile che abbiamo auto elettriche con motori tanto efficienti, ma autonomie che non raggiungono quelle delle auto a benzina?

Quanti km/litro o quanti kWh per kg? Cosa conta di più?

Un’aspetto spesso forviante nella valutazione dell’efficienza di auto elettriche e a benzina sta nel non considerare la diversa densità energetica di batterie e carburante. Nonostante un’auto a benzina sprechi nella combustione circa il 70% dell’energia contenuta in un litro, quel litro pesa solo circa 750 grammi. Dare a un’auto a benzina un serbatoio che le consenta di percorrere molti km non è quindi affatto complicato.

45 litri di benzina, utili a percorrere 900 km (per restare nei parametri precedentemente analizzati) pesano meno di 34 kg. Al contrario, in un’auto elettrica poter stoccare 8,9 kWh (l’energia contenuta in un litro di benzina) richiede batterie per 75 kg, praticamente 10 volte il peso sufficiente con la benzina. Questo è il vero limite attuale delle auto elettriche rispetto alle auto a benzina: non l’efficienza del motore ma la densità energetica del pacco batteria. Anche se i progressi che si stanno facendo sono enormi e la densità energetica è destinata ad aumentare.

Perché allora scegliere un’auto elettrica oggi?

Perché il nostro obiettivo dovrebbe essere quello della massima efficienza possibile e della minor impronta ecologica. Lo abbiamo detto molte volte. Se non vogliamo modificare nessuna delle nostre abitudini, l’auto elettrica ad oggi non è per tutti. Anche se già oggi l’auto elettrica può essere adottata già da molti, senza alcun compromesso.

Ma attenzione: abbiamo imparato che l’elettrico ci permette di effettuare i nostri spostamenti quotidiani utilizzando meno di un terzo dell’energia che sarebbe necessaria con un’auto a benzina. E quel terzo dell’energia, essendo energia elettrica, può essere energia rinnovabile, parzialmente o totalmente. Se lo scotto da pagare oggi per fare questa scelta è di qualche piccolo compromesso nell’utilizzo, forse allora potremo anche pensarci su, no? E in molti casi, lo abbiamo visto, il salto si può fare anche senza troppe rinunce.