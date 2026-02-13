





Quanti attacchi alla Ferrari Luce, che ancora non c’è e verrà presentata solo a metà maggio. Mario, un lettore, è sconcertato da tanta acredine. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanti attacchi alla Ferrari Luce / “Nessuno l’ha vista o guidata, eppure…”

“Ho letto il vostro recente articolo sulla prima Ferrari elettrica. E poi, incuriosito, mi sono andato a vedere come la presenta la Ferrari stessa sul suo profilo LinkedIn. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più non sono le informazioni pubblicati dalla Casa di Maranello, ma i commenti pubblicati sotto. C’è di tutto, tra cui diverse stroncature molto malevoli di un’auto che nessuno ha ancora visto, se non per qualche immagine degli interni. E che nessuno ha mai potuto guidare. MI dicono che in rete c’è addirittura chi ironizza sul nome dell’auto, Luce, sostengo che è una storpiatura voluta del nome del vecchio presidente, Montezemolo. Ma in che mondo siamo capitati?. “ Mario Martini

Mai dar peso agli odiatori in servizio permanente

Risposta. La presentazione vera e propria della Ferrari si terrà il 25 maggio a Roma. Finora la Casa del Cavallino ha solo dosato una serie di anticipazioni per far crescere l’attesa. E alimentare le prime prenotazioni, che sicuramente non mancheranno per quella che è una novità assoluta nella storia della Casa. Poco o nulla si sa del design degli esterni, se non per qualche foto “rubata” comparsa qua e là. Nessuno l’ha guidata, se non i collaudatori della Casa di Maranello, e non si conosce neppure il prezzo. Ma agli odiatori in servizio permentente sui social non servono informazioni, né hanno bisogno di guidare un’auto per denigrarla. La Ferrari se ne può altamente fregare, dall’alto dell’immagine di un marchio che non teme certo il risentimento verso il mondo intero di questi sciagurati. Ma c’è invece chi un pelo così robusto non ce l’ha e viene stritolato da certi post costruiti con sapiente cattiveria. È il mondo d’oggi, ci tocca accettarlo. E aspettare di vedere se, come promesso, la Luce è in grado di far fare un passo avanti a tutto il mondo dell’elettrico.