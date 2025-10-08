Quante sono quanto costano: tutte le ricariche d’Italia operatore per operatore. ChargePlanner pubblica uno studio in cui conferma quel che già sapevamo: siamo tra i più cari in Europa. Aggiungendo una fotografia dei prezzi (e del numero e tipo di colonnine) marchio per marchio.
Quante sono quanto costano: siamo tra i più cari d’Europa
Lo studio, di cui ci siamo già occupati, conferma quel che andiamo dicendo da tempo. In Italia non mancano le colonnine, ce ne sono 70 mila e sono ben bilanciate con le varie potenze. Il problema è che quattro operatori (CPO) controllano il 55% dell’offerta totale. E soprattutto che i prezzi sono tra i più alti in Europa: in media 0.73 €/kWh per le ultrafast e 0.55 € per le lente in AC. Molto di più di Francia, Spagna e Germania. Ci sono alcune eccezioni, naturalmente, come Electrip, che arriva a proporre ricariche a 0,15 al kWh. Ma con una capillarità non paragonabile a quella dei grandi network. C’è poi un problema di prospettiva: tra elettriche e ibride plug-in, nel 2030 il parco circolante italiano potrebbe arrivare a 6 milioni di unità. E la rete attuale copre solo il 26% delle necessità di ricarica che avremo.
Non tutte le regioni sono uguali: chi è più servito e chi…
Parliamo quindi di 1,6 GW già in funzione e di 4,7 GW da sviluppare nei prossimi cinque anni. E non si tratta di un lavoro omogeneo. Secondo ChargePlanner, alcune regioni come Umbria, Sardegna e Piemonte sono già vicine al 40% di quella che sarà la necessità nel 2030. Cosa che non si può dire per Sicilia, Lazio, Toscana e, sorprendentemente, anche Trentino-Alto Adige. Ma c’è un problema alla base di qualsiasi sviluppo futuro: molte stazioni di ricarica non sono profittevoli. Sono state installate in luoghi poco frequentati e, spesso, con potenze inadatte. E qui entra in gioco ChargePlanner, con una piattaforma che combina i dati sulle possibili location grazie anche all’intelligenza artificiale predittiva.
