





Quante sono quanto costano: tutte le ricariche d'Italia operatore per operatore. ChargePlanner pubblica uno studio in cui conferma quel che già sapevamo: siamo tra i più cari in Europa. Aggiungendo una fotografia dei prezzi (e del numero e tipo di colonnine) marchio per marchio.

Quante sono quanto costano: siamo tra i più cari d’Europa

Marchio Capacità totale Numero

punti di ricarica Ultrafast Fast Lenti Prezzo al kW (€) Punti di ricarica Potenza

(kW) Punti di ricarica Potenza

media(kW) Punti di ricarica Potenza

media(kW) (Ultra) fast Slow Enel X 303 MW 8.189 10 225 3 364 67 16 511 21 0.69 0.57 Plenitude (ex Be Charg e) 296 MW 4.989 38 150 1 847 110 14 884 22 0.69 0.54 Ewiva 155 MW 347 1 159 245 123 100 20 21 0.78 – Free to X 147 MW 185 766 300 246 57 144 7 – – Tesla Supercharger 123 MW 93 972 250 20 123 4 22 – – IONITY 58 MW 40 272 350 12 50 6 43 0.65 0.65 Atlante 44 MW 373 131 300 538 60 622 22 0.69 0.52 Neogy 32 MW 581 40 150 422 88 960 22 0.73 0.53 Powy Energy 22 MW 396 4 200 341 100 855 22 0.72 0.57 Electra 19 MW 29 145 300 22 50 15 22 0.65 0.53 Electrip 18 MW 87 82 290 57 60 203 22 0.41 0.41 Go Electric 17 MW 751 8 180 65 55 1 406 22 – – Duferco En. 17 MW 338 2 150 222 100 686 22 0.65 0.55 IPlanet 16 MW 38 112 260 33 60 29 22 0.65 0.65 Route220 12 MW 191 55 175 62 61 308 22 – – Porsche Smart Mobil. 9 MW 74 47 320 2 50 78 22 – – ChargePoint 8 MW 110 29 150 39 50 344 22 0.64 0.54 Fastway 8 MW 60 2 150 118 120 8 22 – – Beagleplug 7 MW 249 4 300 58 60 410 22 – – Volvo Charging 6 MW 65 44 170 8 100 107 22 0.72 0.72 Edison Plug&Go 6 MW 183 – – 54 50 383 22 – – Emotion 4 MW 79 4 150 56 68 122 22 – – RicaricaEV 4 MW 83 – – 77 50 163 22 – – Nissan 3 MW 43 – – 59 50 68 32 – – Allego 2 MW 30 6 225 43 50 10 22 0.69 – Altri 301 MW 6.014 281 198 965 62 13 932 21 0.58 0.53 TOTALE 1 639 MW 23.617 4 213 213 8 853 65 52 278 22 0.63 0.55

Lo studio, di cui ci siamo già occupati, conferma quel che andiamo dicendo da tempo. In Italia non mancano le colonnine, ce ne sono 70 mila e sono ben bilanciate con le varie potenze. Il problema è che quattro operatori (CPO) controllano il 55% dell’offerta totale. E soprattutto che i prezzi sono tra i più alti in Europa: in media 0.73 €/kWh per le ultrafast e 0.55 € per le lente in AC. Molto di più di Francia, Spagna e Germania. Ci sono alcune eccezioni, naturalmente, come Electrip, che arriva a proporre ricariche a 0,15 al kWh. Ma con una capillarità non paragonabile a quella dei grandi network. C’è poi un problema di prospettiva: tra elettriche e ibride plug-in, nel 2030 il parco circolante italiano potrebbe arrivare a 6 milioni di unità. E la rete attuale copre solo il 26% delle necessità di ricarica che avremo.

Non tutte le regioni sono uguali: chi è più servito e chi…

Parliamo quindi di 1,6 GW già in funzione e di 4,7 GW da sviluppare nei prossimi cinque anni. E non si tratta di un lavoro omogeneo. Secondo ChargePlanner, alcune regioni come Umbria, Sardegna e Piemonte sono già vicine al 40% di quella che sarà la necessità nel 2030. Cosa che non si può dire per Sicilia, Lazio, Toscana e, sorprendentemente, anche Trentino-Alto Adige. Ma c’è un problema alla base di qualsiasi sviluppo futuro: molte stazioni di ricarica non sono profittevoli. Sono state installate in luoghi poco frequentati e, spesso, con potenze inadatte. E qui entra in gioco ChargePlanner, con una piattaforma che combina i dati sulle possibili location grazie anche all’intelligenza artificiale predittiva.

