Quante offerte trovo tra le elettriche usate?

Quanto offerte trovo tra le elettriche usate? Paolo pensa a una Tesla Model 3 e forse a una citycar per la moglie, ma chiede notizie sulle EV di seconda mano. Vaielettrico risponde (anche con un VIDEO di Paolo Mariano a fine articolo). I vostri messaggi e domande vanno inviati all’indirizzo info@vaielettrico.it .

Quante offerte trovo? Che cosa devo controllare? Meglio comprare da privati o…?

“Vedo con piacere che avete cominciato a seguire il mercato delle auto elettriche usate. Non tutti possono permettersi vetture da 40 mila euro in su e quelle di seconda mano possono dare la possibilità di prezzi più accessibili. Mi chiedevo, e vi chiedo, se è già un mercato di cui fidarsi, con la trasparenza necessaria per fare un acquisto che richiede comunque un esborso importante. Personalmente penso a una Tesla Model 3, ho guidato quella di un collega e ne sono rimasto entusiasta. E forse potrei pensare a una citycar per sostituire la vecchia Clio di mia moglie, che fa pochissimi km. Che cosa devo controllare per non andare incontro a fregature? Meglio comprare da un privato o pensate che la filiale di una Casa automobilistica possa dare più garanzie? Grazie per tutte le informazioni che date, quel che so delle auto elettriche l’hi imparato da voi e dai video di Paolo Mariano“. Paolo Tozzi

Il mercato ora c’è: ecco un po’ di numeri e la prima cosa da guardare

Risposta. Quello dell’elettrico usato è un mercato che si è sviluppato negli ultimi mesi, soprattutto grazie all’arrivo di molte auto che erano state acquisite con noleggi a 3-4 anni. Noi stessi abbiamo aperto una vetrina delle EV di seconda mano, anche a seguito delle sollecitazioni di molti lettori, che in genere vendono per passare a un’elettrica più recente. Adesso l’offerta c’è. Abbiamo fatto un rapido controllo su uno dei siti più noti per l’usato, Autoscout 24, trovando in vendita centinaia auto. Per la precisione: 773 Smart EQ, 762 Model 3, 738 Fiat 500e, 371 Renault Zoe, 330 VW ID.3 e 275 Nissan Leaf. Le Model Y sono solo 114, essendo il modello piuttosto recente. Che cosa controllare prima di comprare? Un dato che quasi mai viene fornito, tanto meno su questi grandi siti che descrivono le auto con gli stessi criteri usati per i veicoli tradizionali. Ovvero la capacità residua della batteria, decisiva per capire quanta autonomia ha realmente l’auto. Infine: meglio comprare da privato o da concessionario? Dai privati spunti in genere prezzi migliori, i concessionari sono più strutturati per intervenire in caso di problemi.