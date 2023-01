Quante notizie sul web contro l’auto elettrica: Stefano, un lettore, elenca tutto quel che si scrive per smontare l’alternativa dei veicoli a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Quante notizie sul web sui posti di lavoro, le emissioni che non migliorerebbero…

“Sono un vostro sostenitore e leggo i vostri articoli. Ma nel web girano notizie in merito alle quali la mobilità elettrica è demonizzata perché andrà a togliere migliaia di posti di lavoro. Come se le colonnine di ricarica, le batterie, gli inverter e i motori elettrici cadessero dal cielo, senza bisogno di fabbriche dove gli operai li producono. E girano altre notizie secondo le quali illustri scienziati dicono che i cambiamenti climatici non sono dovuti alle emissioni di co2. Per cui potremmo tranquillamente continuare a bruciare gas, gasolio e benzina, come se dai tubi di scappamento uscisse solo aria profumata. E i blocchi del traffico nelle città sono un’invenzione dei sindaci. Secondo altre fonti, poi, le riserve petrolifere sono eterne e benzina e gasolio arrivano ai distributori con prezzi sempre al di fuori da qualsiasi speculazione…Che cosa ne pensate?“. Stefano Fiorani

Una sfida che va giocata, senza le solite tifoserie

Risponde Mauro Tedeschini. Il mio parere è che dovremmo darci una calmata e fermarci ai dati oggettivi. Non c’è bisogno di schierarsi da una parte o dall’altra, come se andassimo a votare, ma di prendere atto di quel che sta succedendo in casa nostra e nel mondo. In casa nostra accade che, soprattutto nella Pianura Padana in cui il sottoscritto ha il piacere di vivere, l’inquinamento nella città resta su livelli insopportabili. E le auto termiche danno il loro contributo, non in termini di Co2, ma di polveri sottili e altri veleni che non giovano ai polmoni. Giusto quindi esplorare la strada dell’elettrico? La risposta sensata è sì, dato che le EV non emettono nulla mentre circolano, mentre devono ancora risolvere il problema delle emissioni in fase di produzione. Ma nell’intero ciclo di vita non c’è gara, sono molto più sostenibili e lo dicono le stesse Case auto, che avrebbero preferito restare per sempre nella comfort zone del termico.

Quante notizie sul web e quanta poca verità

Ma usciamo dalle nostre quattro mura per vedere che cosa succede nel mondo. Succede che si ragiona non sull’oggi e sul domani, ma su prospettive lunghe, con la convinzione diffusa che l’auto elettrica ha margini di miglioramento enormi. La prima batteria al litio, che ha aperto un nuovo mondo, è del 1991, mentre la prima Mercedes è del 1884 o giù di lì. C’è un enorme lavoro da fare per rendere le batterie più leggere, meno costose, con un maggior contenuto energetico e ricarica più rapida. Ci si lavora in tutto il mondo, con enormi risorse umane e finanziarie, mentre ormai non si investe quasi più sullo sviluppo dei motori termici. La stessa Mercedes l’ha detto in termini chiari. È un lavoro difficile, ma appassionante, che ha già dato enormi frutti: oggi con 53 mila euro acquisti una Tesla con oltre 600 km di autonomia. Il range cresce il prezzo cala. Cosa impensabile fino a qualche anno fa. È una grande sfida, vediamola come tale senza curarci delle solite polemichette di casa nostra.