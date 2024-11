Quante elettriche vende Stellantis in Italia. E quanto in più dovrebbe vendere per fare del nostro un mercato “normale”, in linea con i grandi Paesi europei. E sbloccare gli investimenti, su cui continua il braccio di ferro col governo.

Quante elettriche vende Stellantis: ha 21 modelli, contro i 4 di Tesla, che però….

Colpa degli italiani o colpa di Stellantis se del gruppo italo-francese si vendono così poche auto elettriche da noi? Non è una domanda filosofica, è un nodo da sciogliere per capire se e come il grande costruttore di cui fanno parte i marchi ex Fiat può sbloccare gli agognati investimenti in Italia. A partire dalla conversione della fabbrica di Termoli in una Gigafactory per produrre batterie. Non si può dire che al gruppo guidato da Carlos Tavares manchi la gamma: attualmente i modelli in vendita sono 21, contro i 4 di Tesla. Ma i numeri non sono buoni, un po’ per demerito di Stellantis, un po’ per la diffidenza degli italiani nei confronti dell’elettrico. Italiani che, come dimostrano i dati dei primi 10 mesi del 2024, di elettriche ne comprano poche in assoluto. Molto meno dei francesi, che hanno un mercato grande quattro volte il nostro. E infatti in Francia si producono molti più modelli EV e la fabbrica di batterie si è fatta, a Douvrin, con 7 miliardi di investimento.

Numeri deludenti per le marche italiane

In tutto, secondo l’Unrae, con 21 modelli Stellantis da gennaio a ottobre ha venduto in Italia 9.908 auto elettriche. Tesla, con 4 modelli, ne ha vendute 13.481. E purtroppo non si può dire che il contributo delle marche italiane ai dati del gruppo guidato da Tavares sia stato rilevante. La 500e, in attesa del nuovo modello, ha quasi dimezzato le immatricolazioni rispetto al 2023, passando da da 3.761 a 1.951. E così la EV Stellantis più venduta in Italia è diventata la Jeep Avenger, con 2.302. E non sono certo esaltanti i numeri fatti registrare dai marchi italiani. La Fiat 600e è a 784 consegne, la Ypsilon-e a 285, l’Alfa Romeo Junior a 179. In alcuni casi si tratta di modelli usciti da poco, ma di certo i primi dati non sono incoraggianti. Così come non lo sono i numeri di Maserati Grecale e GranTurismo. Nei consuntivi, infine, cominciano a far capolino i due modelli cinesi distribuiti da Stellantis, le Leapmotor C10 e T03. Per ora sono numeri piccoli, ma sarà interessante tenere monitorata a situazione, soprattutto per la piccola T03, con un prezzo molto competitivo.

