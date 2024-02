Avete mai calcolato quanta strada in più fate per ricaricare?

Avete mai calcolato quanta strada in più dovere fare per ricaricare un’auto elettrica? Umberto sottolinea anche questa lacuna nei nostri raffronti fra auto termiche e auto elettriche. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaialettrico.it.

Un raffronto corretto ICE-BEV: un appunto e una proposta

“Da sempre appassionato al mondo dei motori in generale, seguo anche con interesse le vostre pubblicazioni. Nulla contro il mondo elettrico x principio, anzi penso che a livello urbano andava proposto molto prima, invece di aver incentivato, a mio avviso, quello scempio dei monopattini.

Avrei un appunto da farvi presente e una proposta da esporre alla vostra attenzione. Appunto: spesso gli utenti che passano all’ elettrico tendono a elogiare la nuova vettura denigrando quella andata in sostituzione. Penso che x fare un corretto confronto in fatto di prestazioni confort consumi costi ecc. vada fatto un paragone fra vetture simili: Mercedes GLA con EQA, Bmw X1 con Bmw iX1, Opel Corsa con Corsa-E, tanto x fare qualche esempio. Certo se si confronta una nuova vettura elettrica magari con un Diesel di 15 anni, il confronto è abissale.

Il costo della caccia alla colonnina

Proposta: proporre ai vostri lettori utenti di vetture elettriche di indicare quanti km. percorrono in piu’ spesso o a volte x uscire dal loro tragitto abituale x andare alla ricerca di una colonnina di ricarica e il relativo costo in km. in piu’ e consumo di energia a fine anno x avere un dato piu’ completo dei costi della mobilita’ elettrica„. Umberto Costanzo

Il raffronto ICE-BEV nelle testimonianze dei nostri lettori

Risposta-Non ricordiamo chi, tra i nostri lettori, abbia mai denigrato le sue precedenti auto termiche. Tutti si limitano a confrontarle con la successiva elettrica concludendo in genere che non torneranno indietro. E non abbiamo motivo di dubitare della loro buona fede.

Ovvio che i raffronti vadano fatti tra auto di pari categoria e pari prestazioni, meglio ancora se dello stesso brand. Abbiamo sempre cercato di farlo, anche se di modelli elettrici con un corrispettivo termico recente o addirittura ancora in produzione se ne trovano sempre meno, via via che tutte le case lanciano modelli nativi elettrici, senza un corrispettivo termico.

Mettendoci nei panni del cliente che si appresta al passaggio da ICE a BEV, del resto, pensiamo che la scelta sia fatta su un ventaglio di opzioni più ampio di un solo brand. E con criteri che non sempre coincidono. L’autonomia, per esempio, è un non problema per le Ice, mentre lo è eccome per una EV. In questo caso il raffronto corretto è con le esigenze di mobilità individuali.

Abbiamo raccolto a più riprese le testimonianze dirette dei nostri lettori, invitandoli per esempio a raccontare le loro vacanze elettriche (tredici articoli tra 2021 e 2022) e da ultimo il loro bilancio 2023 in elettrico (quindici testimonianze fra ottobre 2023 e oggi).

Strada in più per ricaricare? Nessuno ne fa, se non in emergenza

Nessuno ha calcolato i km di strada percorsi in più per ricaricare. Perché non ne ha fatti. La maggior parte ricarica di notte in garage o sul posto di lavoro. Chi non ne dispone, utilizza una delle 50.000 colonnine pubbliche già installate in tutta Italia, scegliendo quelle più vicine ai luoghi di sosta abituali, centro commerciali, cinema, palestre, quartieri dello shopping. Nessuno va a zonzo cercando una colonnina.

Le app le segnalano, dicono se sono libere o occupate, consentono di prenotarle e guidano sul punto preciso con il navigatore. E nei lunghi viaggi, oggi si ricarica nelle oltre 200 stazioni di servizio dotate di colonnine ultrarapide.

Può capitare di essere costretti a brevi deviazioni se qualcosa va storto. Come capita, da sempre, anche con i distributori di carburante.

