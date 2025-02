Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Quanta elettricità in più servirebbe all’ Italia se tutte le macchine fossero elettriche? E’ una domanda che ci viene continuamente riproposta, soprattutto da chi pensa che sia questo il vincolo insuperabile che decreterà la fine della transizione alla mobilità sostenibile. In realtà è un falso problema, come anche il nostro lettore, M.Rossi, prova a documentare. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Dovremmo triplicare la produzione, dicono al bar

“Sicuramente avrete già fatto più volte questo calcolo ma, il frequentatore di bar è convinto che bisognerebbe triplicare o quadruplicare la produzione di energia elettrica per trasformare il parco auto da benzina a elettrico.

Ho fatto fare questo conto a COPILOT

Ecco in sintesi il risultato:

Analogo conteggio si potrebbe fare con il diesel …..

Si potrebbe stimare quante centrali termiche o pannelli fotovoltaici o turbine eoliche servirebbero naturalmente facendo notare che non si arriva a questi consumi dalla sera alla mattina.

Dato che non ho trovato quanta energia elettrica può sopportare l’attuale struttura distributiva dell’energia?

Via ai commenti e critiche…..„ Rossi M.

La quantità di energia non è un problema

Risposta- Considerando che lei, signor Rossi, ha preso in esame solo le auto a benzina che rappresentano una quota inferiore al 50% del circolante, e che per completare la stima andrebbero aggiunte le auto diesel, a metano e GPL, possiamo dire che le sue conclusioni su quanta elettricità servirebbe se tutte le auto fossero elettriche sono realistiche.

Tutte le analisi sul fabbisogno elettrico aggiuntivo richiesto dalla conversione delle auto a carburante fossile (ICE) in auto a batteria (BEV) sono concordi: l’impatto oscilla fra il 15 e il 20% dei consumi elettrici totali.

Questi valori si ottengono stimando che un’auto elettrica mediamente consumi 15 kWh/100km e percorra mediamente 12.000 km all’anno. In un anno ogni auto consumerà 1.800 kWh. Ogni milione di auto elettriche (oggi sono circa 250 mila) aumenterà la domanda di elettricità di 1,8 miliardi di kWh all’anno e l’intero parco circolante di 40 milioni di veicoli, se convertito in elettrico, ne richiederà 72 miliardi.

Non sono cifre insignificanti, dunque, ma nemmeno un ostacolo invalicabile. Basti pensare che già oggi il continuo efficientamento energetico ha “liberato” una capacità di approvvigionamento elettrico eccedente di circa 28 miliardi di kWh rispetto al picco della domanda, datato 2007 (339,9 miliardi di kWh rispetto ai 312 del 2024). Solo con quelli, potremmo alimentare oltre 15 milioni di auto elettriche.

…ma coprire i picchi di domanda sì

Tutto facile? No. Quando si ha a che fare con l’elettricità, che è difficile da accumulare e dunque va prodotta all’istante in quantità sufficiente a coprire la domanda istante per istante, non basta che corrispondano produzione e consumi totali annui. E’ indispensabile che la capacità produttiva del sistema sia sempre in grado di coprire i picchi di massima richiesta. E un parco auto di milioni di veicoli può impattare pesantemente su questi picchi, se le ricariche di tutti, o anche della gran parte di essi, coincidessero con questi picchi. Ma questa è un’altra storia, molto più complessa.

