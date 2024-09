Quanta batteria ho dopo 38 mila km: un buon dato?

Quanta batteria ho dopo 3 anni e 38 mila km: Sauro ci gira il check effettuato per la sua Kia e-Niro 64 kWh del 2021, credendoci una valutazione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto batteria resta nella mia Kia e-Niro 64 kWh? Come leggere il check?

“Q uasi due anni fa vi posi una domanda alla quale rispondeste addirittura pubblicandola sul sito. Vorrei quindi approfittare della vostra preparazione tecnica per rispondere a quest’altra questione. Oggi ho fatto fare a una officina meccatronica la diagnosi della batteria della mia Kia e-Niro 64 kWh del 2021, con percorrenza km 38.000. L’officina mi ha rilasciato la stampa del report dicendomi che la batteria è in buona salute. Io sinceramente non sono in grado di leggere i dati con cognizione di causa. Vi mando il report allegandolo a questa mail pregandovi, se possibile, di confermarmi o meno quanto sopra. Grazie infinite in anticipo “ . Sauro Salomoni

Un buon dato, superiore alla media di degrado

Risposta. Il check, se effettuato correttamente, ci dice che la batteria dopo tre anni e 38 mila km ha ancora il 97,5% di capacità. Il che equivale a dire che l’autonomia è passata dai 460 km iniziali a 448,5, con una perdita del 2,5%. Si tratta di un ottimo dato, che conferma l’ottima performance sotto questa aspetto dei due marchi coreani, Hyundai e, appunto, Kia. Un’indagine pubblicata nei giorni scorsi da Geotab verificando nel tempo 5 mila veicoli elettrici ha stimato nell’1,8% medio il degrado annuo delle batterie. In tre anni saremmo al 5,4%, più del doppio del calo accusato dalla Kia del lettore. Tanto più che la perdita di capacità è più rapida nei primi anni e quindi il risultato riscontrato da Sauro è ancora più rassicurante. Il check, se effettuato correttamente, ci dice che la batteria dopo tre anni e 38 mila km ha ancoradi capacità. Il che equivale a dire che l’autonomia è passata dai, con una perdita del. Si tratta di un ottimo dato, che conferma l’ottima performance sotto questa aspetto deiHyundai e, appunto, Kia.pubblicata nei giorni scorsi daverificando nel tempoha stimato nell’il degrado annuo delle batterie. In tre anni saremmopiù del doppio del calo accusato dalla Kia del lettore. Tanto più che la perdita di capacità è più rapidae quindi il risultato riscontrato da Sauro è ancora più rassicurante.