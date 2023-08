Quant’ è verde l’energia per l’auto elettrica? Anche al 100%

Quanto è verde l’energia che alimenta un’auto elettrica ed è vero che in Italia il 30% dell’elettricità è prodotta da fonti rinnovabili? Lo chiede Massimo. In realtà un automobilista elettrico può anche viaggiare con energia pulita al 100% scegliendo i fornitori che la garantiscono. E moltissimi già lo fanno. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it.

E’ vero che in Italia l’elettricità è pulita per un terzo?

“Anzitutto grazie per l’opera di divulgazione seria senza tifo, tutt’altro che scontata di questi tempi. Siccome spesso nelle discussioni con amici vengono alla questione “se le auto elettriche si alimentano con energia ricavata da combustibile fossile, non ha senso”, volevo chiedervi se la mia risposta è corretta. Io rispondo dicendo che in Italia circa il 30% della corrente elettrica arriva da fonti rinnovabili (fonte Enea se non sbaglio). Ora se faccio il pieno di un’auto elettrica, avrò che circa il 30% di quel pieno sarà fatto grazie a fonti rinnovabili. Se faccio il pieno con un’auto termica, quel pieno avrà lo 0% di provenienza da energie rinnovabili. Sbaglio?„ Massimo

Vero, ma per le auto molto di più

Risposta- Non sbaglia affatto. Quel che dice è corretto, anzi è leggermente inesatto, ma per difetto.

Nel 2022 le rinnovabili hanno coperto il 31,1% dei consumi. Meno dell’anno precedente (35,4%) causa il tracollo dell’idroelettrico per la siccità. Nel primo semestre 2023 siamo risaliti a quota 35%, sempre con l’idroelettrico in forte contrazione. La produzione nazionale (l’87,3% dei consumi) è stata coperta dalle fonti rinnovabili per il 42%.

Lo scorso maggio, addirittura, l’energia sostenibile è riuscita a fornire il 51,6% della generazione elettrica netta nazionale, andando quindi a coprire il 42,8% della domanda di elettricità. In giugno la copertura della domanda da fonte rinnovabile è salita al 44,3%.

C’è l’opzione dell’energia verde al 100%

Ai suoi interlocutori nowatt, però, può portare argomenti ancora più “forti”. Li trova in questo articolo che brevemente le riassumo. Qualsiasi automobilista elettrico già può alimentare il suo viecolo con energia ad emissioni zero.

Network di ricarica come A2A, Free To X, Be Charge erogano esclusivamente energia certificata verde al 100%. E qualsiasi automobilista può sottoscrivere un contratto identico anche per le forniture domestiche, se fa rifornimento in garage o nel proprio box.

Cosa significa “energia certificata verde”? Significa che l’elettricità erogata proviene da fonti rinnovabili oppure, per la parte eccedente, è stata compensata dall’acquisto di un ammontatre corrispondente di cosiddetti “certificati verdi”, che derivano da investimenti nella decarbonizzazione, come la riforestazione, la cattura del carbonio, o nuovi impianti da fonti rinnovabili.

— Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it —