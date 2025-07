Quando scadranno gli incentivi in arrivo per le auto elettriche? E che auto dovranno essere rottamate per usufruirne? Altri due lettori chiedono lumi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quando scadranno gli incentivi? Vorreri rottamare la vecchia Panda nel 2026…

“Una domanda: ho visto che avete parlato degli incentivi in arrivo per le auto elettriche e io sono ormai deciso ad acquistarne una. Ma avevo programmato di rottamare la nostra vecchia Panda Euro 3 all’inizio dell’anno prossimo. Si sa già la data di scadenza per fruirne? Grazie per il servizio che fate, prezioso per guidarci anche nei meandri di una burocrazia spesso indecifrabile per chi non è del settore“. Sandro Grassi

“Salve, sono un vostro lettore, avrei intenzione di acquistare un’auto elettrica (Dacia Spring), usufruendo degli incentivi. In mio possesso ho un’auto benzina Euro 4, il mio dubbio è se questa possa rientrare tra le auto rottamabili. Avete notizie in merito sulla classe accettata e dell’incentivo in generale? Grazie“. Francesco

Si parla di scadenza 30 giugno 2026, con limite alle Euro 4

Risposta. Secondo quanto risulta all’Unrae, l’Unione dei costruttori di auto, gli incentivi dovrebbero restare in vigore fino al 30 giugno 2026. Ed essere riservati a chi rottama un’auto fino a Euro 4, immatricolate quindi tra il 2006 e il 2009. Con indicatore ISEE fino a 40 mila euro. L’importo dovrebbe arrivare 11.000 euro per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e a 9.000 euro per chi rientra tra i 30.000 e i 40.000 euro. La certezza, però, l’avremo solo quando il Governo emanerà i decreti attuativi, presumibilmente con entrata in vigore dei bonus alla ripresa dopo le vacanze. Non dovrebbero esserci problemi di disponibilità di fondi, dato che sulla carta le auto incentivabili sono 39 mila. A meno che il governo decida di includere, oltre alle elettriche, altri tipi di veicoli. Vi informeremo tempestivamente appena il quadro sarà chiarito.