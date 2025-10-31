Quando riaprono gli incentivi? E perché escludere chi abita in un Comune e includere invece chi abita a pochi km di distanza? Il bonus auto elettriche continua a far discutere. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quando riaprono gli incentivi? “Non sono riuscito a prenotarli nella prima tornata…”

“Volevo cortesemente sapere quando uscirà il prossimo voucher in quanto il 22/10 non sono riuscito ad ottenerlo. Grazie per la collaborazione“. Armando Cicala

Risposta. Non si tratta di un nuovo voucher, ma della riproposizione dei voucher già assegnati e non utilizzati nel termine di 30 giorni. Al lancio della campagna-incentivi, infatti, era stato chiarito che, passato un mese, chi non avesse concretizzato l’acquisto dell’auto nuova avrebbe perso ogni diritto. E il suo voucher sarebbe stato riproposto sul sito del ministero. Possiamo immaginare che, al netto degli inevitabili tempi tecnici, un nuovo click-day potrebbe avvenire tra fine dicembre e inizio novembre. Sempre che i ritardi che stanno accompagnando questa prima fase, con molti concessionari che ancora non accettano il voucher, non faciano slittare tutto. Quanto all’importo che verrà rimesso a disposizione, impossibile fare previsioni su quanto resterà dei 597 milioni iniziali.

Hanno escluso dal bonus anche Sant’Agata Bolognese, il paese della Lamborghini…

“A bito a Sant’Agata Bolognese, provincia di Bologna, al confine con la provincia di Modena. Potete aiutarmi a comprendere la logica di queste zone disfunzionali? San Giovanni in Persiceto (BO) e Nonantola (MO) sono zone funzionali, Sant’Agata Bolognese, che è nel mezzo tra questi due comuni, NO. Ma che mente geniale le ha partorite? “. Fabrizio Bovini

Risposta. La mente eccelsa che ha partorito l’elenco delle cosiddette FUA, per usare le parole del lettore, è l’Istat. San Giovanni e Nonantola sono più vicine ai rispettivi capoluoghi di provincia. Sant’Agata, che effettivamente a metà strada, è più lontana e in quanto tale non è stata ritenuta zona di pendolarismo verso Bologna e Modena. Pur essendo una delle piccola capitali italiane dell’automobile, visto che qui è nata e cresciuta la Lamborghini.