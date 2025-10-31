Quando riaprono gli incentivi? E perché escludere chi abita in un Comune e includere invece chi abita a pochi km di distanza? Il bonus auto elettriche continua a far discutere. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Quando riaprono gli incentivi? “Non sono riuscito a prenotarli nella prima tornata…”
“Volevo cortesemente sapere quando uscirà il prossimo voucher in quanto il 22/10 non sono riuscito ad ottenerlo. Grazie per la collaborazione“. Armando Cicala
Risposta. Non si tratta di un nuovo voucher, ma della riproposizione dei voucher già assegnati e non utilizzati nel termine di 30 giorni. Al lancio della campagna-incentivi, infatti, era stato chiarito che, passato un mese, chi non avesse concretizzato l’acquisto dell’auto nuova avrebbe perso ogni diritto. E il suo voucher sarebbe stato riproposto sul sito del ministero. Possiamo immaginare che, al netto degli inevitabili tempi tecnici, un nuovo click-day potrebbe avvenire tra fine dicembre e inizio novembre. Sempre che i ritardi che stanno accompagnando questa prima fase, con molti concessionari che ancora non accettano il voucher, non faciano slittare tutto. Quanto all’importo che verrà rimesso a disposizione, impossibile fare previsioni su quanto resterà dei 597 milioni iniziali.
Hanno escluso dal bonus anche Sant’Agata Bolognese, il paese della Lamborghini…
