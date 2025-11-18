Quando riapre il portale per gli incentivi? C’era tempo un mese per usufruire dei voucher assegnati il 22-23 ottobre e la scadenza si avvicina…Vaielettrico risponde a due lettrici. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quando riapre il portale? Non vorrei mancare anche questa seconda occasione…

“Abbiamo notizia di riapertura del sito su cui ottenere l’incentivo auto elettriche? Era stato detto che i voucher non esercitati sarebbero stati rimessi in gioco dopo un mese e mi sembra che ormai ci siamo. L’ultima volta non sono riuscita a collegarmi, ma stavolta ho tutto pronto e non vorrei mancare anche questa seconda occasione. Grazie per il vostro lavoro di informazione“. Annamaria Palestri

“Vorrei porvi un quesito in merito al voucher veicoli elettrici. L’ auto da rottamare è cointestata con mio papà defunto e sono la seconda intestataria. Visto che hanno modificato la Faq numero 35 e quindi anche per i secondi intestatari il Voucher sarà spendibile, si potrà’ far valere il voucher e acquistare l’ auto elettrica senza aver fatto voltura? Grazie anticipatamente”. Roberta Marangoni

Siamo vicini alla scadenza, ma al Ministero tutto tace…

Risposta. Al momento sul fronte del Ministero tutto tace. In effetti siamo alla vigilia della scadenza fissata per l’esercizio del voucher. Ed era stato detto che, passato un mese, i voucher non utilizzati per l’acquisto sarebbero stati rimessi in gioco. Vien da pensare che, visto il pasticcio dei secondi intestatari (con le regole stravolte in corsa) il ministero possa prendersi un po’ più di tempo. Magari per lasciare a chi era stato inizialmente escluso, e poi riammesso, di completare le pratiche di acquisto. Ma, ripetiamo, al momento sono solo nostre supposizioni, dato che continuano a mancare notizie ufficiali. Stiamo seguendo la vicenda passo passo e vi terremo informati appena arriveranno notizie ufficiali. Sperando che vengano comunicate con la chiarezza e la tempestivià che meritano.