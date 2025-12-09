Quando per strada mi chiedono “ma è elettrica?” vorrei rispondere così…

Quando per strada ci chiedono “ma è elettrica?” non dovremmo limitarci a rispondere “sì”. L’ingegner Francesco Zonta, per esempio, ha scritto una sorta di lettera aperta a “curiosi e frustrati” e l’ha postata su Linkedin, dove noi l’abbiamo pescata. Abbiamo deciso di pubblicarla per due motivi: perchè ci riserva una lusinghiera citazione e soprattutto perché contiene, parola per parola, tutto quello che vorremmo e dovremmo aggiungere a quel “Sì”.

di Francesco Zonta∗

“Non sono solito pubblicare su questo social, ma questa volta vorrei portare la mia esperienza alla luce di quanto capitatomi nell’interfacciarmi per la prima volta al mondo della mobilità elettrica.

Poco meno di un anno fa mi sono ritrovato nella condizione di dover cambiare macchina a seguito di un sinistro, da lì l’idea di passare alla mobilità elettrica. Una scelta inizialmente vissuta da parenti stretti e conoscenti quasi come un “atto folle”, l’acquisto di un oggetto esotico strano, di cui si legge quasi solo in negativo sui giornali: prendono fuoco, ti lasciano a piedi, etc…, una pazzia insomma.

I giudizi da bar e l’esperienza di un neofita

Caso vuole però che dal mio percorso di studi abbia fortunatamente ereditato una sorta di “immunità” alla disinformazione su questo tema, conoscendo paradossalmente (visto il sentore medio comune) molto meglio un veicolo elettrico in ogni sua parte rispetto ad uno tradizionale termico, risultandomi quindi impossibile accodarmi ai comuni pensieri “da bar” che aleggiano in questo ambito.

Non mi sento di incriminare troppo il guidatore comune per i pensieri distorti su questo tema, bombardato giornalmente da disinformazione propinata dai principali canali d’informazione ed in particolar modo dalle riviste di settore, spesso trattanti la mobilità elettrica come un temporaneo capriccio europeo, utilizzando termini semi-dispregiativi (ad es “auto a pile”) e talvolta additandola come fonte di tutti i mali dell’industria automobilistica nostrana. Fortunatamente ci sono anche canali che quotidianamente portano contenuti scientificamente validi sul tema; a tal proposito mi sento di consigliare Vaielettrico o Elettronauti, per un’informazione consapevole in merito.

Preciso che non tratterò in questo articolo i motivi che stanno alla base della necessità di de-carbonizzare il settore dei trasporti su gomma ed i benefici che ne conseguono, in quanto la letteratura scientifica si spreca in merito, ma porterò unicamente l’esperienza di utilizzo di un neofita con questo tipo di mobilità.

Il primo scoglio: l’acquisto a dispetto del venditore

Il primo vero “scoglio” per chi vuole affacciarsi a questo mondo. Avendo scelto un costruttore europeo, conscio in partenza di ottenere un prodotto peggiore rispetto a marchi di punta come Tesla, ma volendo un’auto di dimensioni contenute e di un marchio “storico” italiano, visito diverse concessionarie, dove immediatamente appuro la totale impreparazione dei venditori per questo tipo di alimentazione, che culmina talvolta con lo sconsigliare direttamente al cliente anche solo di pensare all’acquisto di un oggetto così strano, che neanche loro paiono sapere perché sia in esposizione.

In una di esse la situazione ha raggiunto il limite del surreale, quando un venditore, decisamente poco ferrato in merito, ha iniziato a fare domande al sottoscritto sui fondamenti alla base di un corretto utilizzo di questo tipo di veicoli. Comunque dopo alcuni giri riesco fortunatamente a trovarne uno più preparato in merito, che mi propone anche un forte sconto sull’acquisto del veicolo (la nuova Lancia Y elettrica n.d.r.), azzerando la differenza di prezzo con l’omologa termica.

Da marzo 2025 ad ora mentre scrivo il presente articolo (novembre 2025) ho percorso circa 16800 km con un utilizzo costante del veicolo ed anche alcuni viaggi lunghi fino a 800 km in giornata e mi sento di riassumere in questi punti chiave l’esperienza complessiva di guida e di utilizzo.

Questo è il bello dell’auto elettrica

Comfort generale: decisamente migliore rispetto alle controparti termiche di pari potenza e dimensioni, silenziosità per la mancanza del motore a scoppio, fluidità grazie all’assenza di un cambio, reattività grazie alla coppia subito tutta disponibile, possibilità di climatizzare (caldo o freddo) il veicolo da remoto anche da fermo via applicazione dedicata prima della partenza.

Stile di guida e dinamica veicolo: nel mio caso (non un suv) il baricentro basso regala una dinamica di guida piacevole soprattutto nel misto, certo, un’auto non fatta per correre (e sinceramente non ne vedo il motivo, le strade nostrane già pullulano di mancate carriere da piloti), ma comunque in grado di regalare emozioni anche senza il canonico “brum brum”, con prestazioni spesso migliori rispetto a quanto offre il mercato come alternativa termica nel medesimo segmento. In generale però bisogna anche avere la pazienza di imparare a guidare un’auto elettrica e saper gestire ed ottimizzare i diversi tipi di frenata che applica (rigenerativa e fisica), sia che si voglia minimizzare il consumo, che “spingere” un po’.

Viaggi ed autonomia: parto dicendo che l’auto in questione è una segmento B con batteria da circa 50kWh e 400km dichiarati in ciclo WLTP (in termini energetici è come girare con un serbatoio da circa 5l di benzina o 4,7l di gasolio, questo a ricordarci dell’abisso in termini di efficienza che vige fra i due sistemi), quindi senza dubbio un’auto non studiata/ottimizzata per lunghe percorrenze. L’autonomia dipende in parte dal vostro stile di guida (vedasi punto precedente): se non si adotta una guida un minimo predittiva e si è abituati ad inchiodare sempre all’ultimo, si perderà il vantaggio della frenata rigenerativa.

La percezione distorta del problema autonomia

In genere comunque, considerato anche il peggioramento della percorrenza durante la stagione invernale, si viaggia su un 320-420 km in ambito urbano/extraurbano ed un 220-300 km in ambito autostradale. Pochini per gli “esperti” nostrani delle riviste di settore che additano tali caratteristiche come buone solo per la città… la verità è che per la percorrenza media giornaliera dell’automobilista italiano (circa 29-30km), si dovrebbe ricaricare il veicolo meno di una volta a settimana.

Comunque per i lunghi viaggi ovviamente va tenuta in considerazione qualche sosta. Ma anche in questo caso la percezione distorta della realtà la fa da padrone: si, è vero che bene o male ogni 250 km dovrete fermarvi. Ma di quanto ed in quali casi vi sareste dovuti fermare a prescindere dal veicolo elettrico?

Sul viaggio più lungo eseguito in un’unica campata (700km esatti) dalla Germania al mio domicilio in Italia, sarebbero servite tre soste da circa 23min ciascuna, quindi con un delta rispetto ad un’auto tradizionale di circa un’ora in più (su sette ore di viaggio). Differenza che andrà però ovviamente a ridursi facendo coincidere le soste per bisogni fisiologici/pasti con la ricarica, soste inevitabili con ogni tipo di alimentazione. Sui lunghi viaggi ci tengo a sottolineare come il rumore a velocità autostradale decisamente più contenuto, stanchi molto meno. Per tutti i falsi miti sull‘ansia da ricarica ed i mille modi in cui “eh ma mio cuggino è rimasto a piedi”, rimando al prossimo punto.

La ricarica, breve guida a questo oggetto misterioso

Ricarica: è consigliato tassativamente di installare il punto di ricarica in garage, non tanto per l’assenza di “colonnine” di ricarica pubbliche (iniziano ad essercene comunque un buon numero ed hanno spesso posizionamenti “strategici”, ad esempio fuori dai supermercati), ma per la sconvenienza delle tariffe propinate dai principali gestori di esse. Attualmente la situazione è in miglioramento con un progressivo tendere comune al ribasso delle tariffe.

I gestori giustificano i prezzi di ricarica tra i più alti dell’eurozona come soluzione al basso numero di veicoli elettrici circolanti in Italia, non rendendosi conto però che la conseguenza è di alzare ulteriori barriere alla diffusione della mobilità sostenibile e creare un circolo vizioso.

Invece in viaggio si ricaricherà in genere sempre alla struttura “fast”, ben distribuita soprattutto lungo tutta la rete autostradale e non solo. Il consiglio che mi sento di dare, dopo svariati viaggi, è di dotarsi di applicativi di viaggio come Power Cruise Control. Preciso che l’articolo non è sponsorizzato, ma mi sento di consigliarlo vivamente per l’accuratezza di questo software). E’ in grado di portarvi da punto A al punto B nel minor tempo possibile ed indicarvi in automatico quali, quante soste eseguire e per quanto tempo. Ha inoltre la possibilità di vedere live se il punto di ricarica al quale vi state recando sia occupato o meno e nel caso trovarvi un’alternativa. Con questo equipaggiamento (da poco più di 20 euro annui), le differenze di tempistiche sui lunghi viaggi si riducono al minimo indispensabile e rimanere a corto di energia è impossibile.

Curiosi (in buona fede e non) e frustrati del brum brum

Curiosi e frustrati: punto doveroso da segnalare, ne incontrerete tanti. I curiosi tenderanno a farvi domande in merito mentre siete all’auto lavaggio o mentre collegate in ricarica, approcciandosi o con genuino interesse o per ribadirvi quanto loro siano avulsi da oggetti così strani e complessi. Da qui la fatidica domanda del titolo che mi è stata posta decine di volte in questi mesi: “Ma è elettrica?“, seguita spesso da contrazioni di disgusto sul viso del malcapitato curioso.

I veri problemi nascono però con i frustrati, che, non solo ci tengono a farvi sapere quanto a loro piaccia respirarsi il rassicurante cocktail di particolato fine ed NOx alla mattina in città, ma ti snocciolano anche le più articolate teorie del complotto per cui questa dannata auto elettrica sia la fonte di tutti i mali e porterà presto al verificarsi delle sette piaghe d’Egitto in Europa.

Attenzione perché i frustrati più convinti potrebbero deliberatamente lasciare a sfregio la propria macchina a carbone sul posto di ricarica o passare direttamente a rigarvi la carrozzeria in un gesto di amore reciproco, mentre l’avete lasciata in ricarica (purtroppo ho provato anche questo);

I falsi miti sulle batterie

Vorrei in questa parte trarre alcune considerazioni in merito all’usura di questo tipo di veicoli ed i relativi costi di manutenzione/gestione.

Batteria: la regina di ogni falso mito del pensiero comune: esplode, si incendia, si depaupera velocemente e ti regala conti salati…al punto che le case le garantiscono mediamente per solo 8 anni o 160 000km. La verità è che la casa madre ti garantisce che dopo quel tempo o quel chilometraggio la batteria avrà ancora una capacità residua di almeno l’80% circa. Ma nella realtà, se trattata correttamente sarà decisamente minore la perdita ed anche al termine della garanzia arriverà a fine vita prima la macchina della batteria, la quale probabilmente troverà una seconda vita nell’accumulo stazionario per altri anni a venire…

Inoltre per gli amanti delle storie sul freddo vs auto elettriche, dopo averla utilizzata anche in climi con temperature sotto lo 0°C, posso confermare che si comporta senza problemi, non avendo necessità alcuna di attendere di scaldarsi prima di partire ed avendo apposito sistema interno BMS in grado di tenere la temperatura della batteria sempre nel range ottimale, i consumi aumentano un poco come spiegato nei punti precedenti, ma nulla di apocalittico.

Poca manutenzione, ma qualche attenzione in più

Tagliandi: nella sua semplicità costruttiva, senza olio motore da cambiare, frizioni, parti meccaniche soggette ad usura, filtri carburante e tutti gli apparati a servizio del motore a combustione, non necessità di alcuna manutenzione, se non periodici controlli e di tanto in tanto sostituzione filtri abitacolo (come un’auto termica) e controllo/rabbocco del liquido di raffreddamento batteria. Alcune case, come Tesla, li hanno eliminati, altre più tradizionali lasciati, ma mediamente un tagliando costerà circa 40 euro, contro i 200-400 euro di un’analoga controparte termica.

Consiglio di controllare bene il piano manutenzione ufficiale della casa (di base una lista di “Controllare visivamente elemento xxx”), perché alcune officine autorizzate proveranno a mettervi a carico costi non dovuti per far lievitare il prezzo del tagliando, consci di conoscere spesso meno di voi l’esotico mezzo che avete osato portare in assistenza. Infine, se si utilizza correttamente la frenata rigenerativa, le pastiglie freni le cambierete probabilmente sui 100 000 km per la prima volta.

Gomme: a causa del maggior peso questo tipo di veicoli vengono sempre accusati di essere avidi divoratori di treni gomme. Il motivo è legato al fatto che quasi tutti i costruttori continuino ad equipaggiarli con pneumatici pensati per pesi e masse di veicoli tradizionali, alla prima sostituzione consiglio di montare appositi treni gomme per veicoli elettrici, fatti non solo per resistere alle maggiori coppie e pesi, ma anche per minimizzare i consumi derivanti da attriti di rotolamento.

Facciamoci due conti in tasca: io ho risparmiato 600 euro

Di seguito quanto mi sono costati all’incirca fino ad ora questi km e quanto avrei speso con una classica motorizzazione termica di pari segmento.

–Consumo medio registrato: 13,7 kWh/100km

–km caricati: circa 12800 km caricati fuori casa: circa 4000 euro/kWh a casa: 0,20 euro/kWh fuori casa: 0,70 (media pond.)

–Costo complessivo EV (considerando le dispersioni in ricarica):805,92 euro circa

Considerando una paritetica auto diesel di segmento B ed assumendo in via ottimistica il consumo dichiarato dalla casa come costante, ad oggi, mentre sto scrivendo questo articolo

-Consumo medio: 4,5l/100km Prezzo medio nazionale diesel euro/l: 1,709

-Costo complessivo ICE:1292 euro circa

A nove mesi dall’acquisto vige già una differenza di quasi 500 euro, che va ad aumentare a circa 600 euro se si prendono in considerazioni le differenze di costo del primo tagliando (per un’auto nuova termica in genere sui 150euro, per poi aumentare coi successivi a seconda dei lavori da eseguire). Il costo di installazione del punto di ricarica domestico (circa 1300 euro) non è stato conteggiato, essendo oggetto o di rimborsi totali o detrazioni al 100% come ristrutturazioni.

Cosa manca agli italiani? La visione del futuro

Il viaggio dell’elettrone nel paese degli amanti del “succo di dinosauro” non è cosa facile, non per motivi tecnici della tecnologia in sé, ma per retaggi socio-culturali arretrati ed una distorsione della realtà costantemente propinata da chi, da questo nuovo sistema, trarrebbe solo svantaggi.

Allo stato attuale mi sento di affermare che l’elettrico non sia per tutti, ma nemmeno per nessuno come si vuole fare credere,. E’ piuttosto per la maggior parte degli utenti: per tutti coloro che possiedono un box auto (il 68% delle unità abitative italiane possiede un box auto, da censimento ISTAT 2001), per coloro che giornalmente non percorrono più dell’autonomia complessiva della propria auto (unicamente per mantenere una convenienza economica, non per motivi tecnici) e per coloro che quando viaggiano non decidono di guadagnarsi il titolo di “prostata d’acciaio” macinando 1000 km tutti di fila.

Spero, nel mio piccolo che l’averti riportato la mia esperienza ti possa aver aiutato a vedere questo mondo con più oggettività e libero da pregiudizi e falsi miti che purtroppo sono ancora pesantemente radicati nella mentalità comune italiana, relegandoci ormai ad un paese che vive di nostalgia per le passate glorie in questo settore, senza visione alcuna del futuro e senza propensione allo sviluppo tecnologico„.

∗Dottore magistrale in ingegneria dell’energia elettrica