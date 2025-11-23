Quando paga gli incentivi la Regione Veneto? Un lettore ha acquistato una Tesla approfittando del bonus regionale, ma il pagamento continua a slittare. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quando paga gli incentivi? Dovevano farlo a settembre, poi…

“S ono un felice possessore di una Tesla acquistata a marzo 2025. Premetto che ho fatto domanda ad ottobre 2024, spinto dagli incentivi ho acquistato l’ auto, rottamato la vecchia. Mi hanno risposto con pec e protocollo che sono in graduatoria, ma ad oggi la Regione Veneto deve anche effettuare bonifici. Ho mandato diverse mail alla Regione Veneto e mi rispondono che devo scrivere a Veneto Innovazione che sono riuscito a contattare. Ma prima dicevano settembre, poi ottobre e novembre. Ma ancora nulla, sono rammaricato per la cosa. Ci sono segnalazioni di altri lettori? Il bello che è uscito il nuovo Bando Regione Veneto 2025 pazzesco! Complimenti per il vostro lavoro di far conoscere le auto elettriche. Grazie”. Denis Levorato

Risposta. A suo tempo la cosa che ci colpì di questo bando era che nel contributo massimo in base all’alimentazione (7 mila euro) rientravano anche le auto a idrogeno. Oltre alle eletttriche, naturalmente. Un bel salto nel futuro nel nome della “neutralità tecnologica“, visto che al momento le auto con questo tipo di motorizzazione di fatto non si vendono. Il contributo era molto generoso (per le famiglie meno abbienti con la nuova Giunta, arriveranno notizie. E se altri lettori ne hanno da condividere. A suo tempo la cosa che ci colpìera che nelin base all’alimentazione () rientravano ancheOltre alle eletttriche, naturalmente. Un bel salto nel futuro nel nome della “neutralità tecnologica“, visto che al momento le auto con questo tipo di motorizzazione di fattoIl contributo era molto generoso (per le famiglie meno abbienti si arrivava a 8.400 euro) , ma il versamento tarda. In questi giorni di elezioni a Venezia sono in tutt’altre faccende affaccendati. Vediamo se nei prossimi giunti,, arriveranno notizie. E se altri lettori ne hanno da condividere.