





Quando esce la Jaguar elettrica? Un lettore chiede notizie del ritorno alle auto a emissioni zero del celebre marchio inglese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it

Quando esce la Jaguar? Se ne parla da parecchio tempo…

“Avete idea di quando esce la nuova Jaguar elettrica? Non che la voglia comprare, immaginando un prezzo proibitivo, ma almeno vederla prima o poi mi piacerebbe. Se ne parla da tanto, ma non ho più avuto notizie. A suo tempo ho avuto modo di provare la prima elettrica Jaguar, se non ricordo male si chiamava I-Pace. Non mi sembra che abbia avuto un gran successo, ma a me era piaciuta un sacco, peccato che abbiano smesso di farla e di venderla. Grazie per un’eventuale risposta“. Guido Arbore

La Type 01 arriva entro l’anno, ecco quel che si sa

Risposta. L’ultimo aggiornamento è di un paio di giorni fa: la Jaguar ha confermato che la nuova Type 01, così si chiama, uscirà entro l’anno. Il lancio, effettivamente, è stato più volte ritardato, pare per la decisione del costruttore di arrivare con un modello fatto e finito. Sapendo di non potere più sbagliare. La Casa inglese ha messo in rete le due foto che riproduciamo, scattate sullo storico circuito di Monaco in vista dell’E-Prix. Per il momento non sono state fatte filtrare molte notizie, se non che si tratta di una “luxury four-door GT”, una quattro posti di lusso. Il costruttore fa sapere poi che lo sviluppo della Type 01 è stato arricchito dalla tecnologia sviluppata in pista dal team Campione del Mondo di Formula E: “Le risposte istintive della Type 01 sono messe a punto grazie alle conoscenze acquisite dal software dicontrollo della trazione integrale di Jaguar TCS Racing. E dagli inverter a commutazione rapida alimentati da carburo di silicio… E che “anche la frenata rigenerativa, l’autonomia e la capacità di ricarica rapida della Type 01 beneficiano della tecnologia sviluppata in pista“.