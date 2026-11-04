Quando consegnano la Mini JCW? Aspetto da maggio…

Quando consegnano la Mini JCW elettrica? Aspetto da maggio…È quel che ci scrive un architetto milanese deluso dall’attesa. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quando consegnano la Mini JCW? Ora si va a marzo 2027

“Vi propongo una testimonianza documentata che potrebbe aprire un confronto tra i lettori sui tempi reali di consegna della Mini JCW elettrica. La ordini a maggio. A giugno ti comunicano lo slot produttivo e, dopo mesi, scopri che potresti aspettare fino a marzo dell’anno dopo. Forse. È quello che mi sta succedendo. Il 15 maggio 2026 ho sottoscritto l’ordine e versato la caparra. A giugno ricevo un’email sull’allocazione produttiva. Seguono mesi di attesa, informazioni che non trovano corrispondenza con quella rassicurazione e nessuna settimana di produzione confermata. L’ultima previsione comunicatami verbalmente è marzo 2027, senza garanzie: circa 10 mesi dall’ordine. Ho inviato più PEC, senza ottenere riscontro formale scritto da BMW Italia. Ho chiesto un’auto-ponte, offrendo anche un contributo alle spese: tramite il concessionario mi è stato riferito il rifiuto di Mini.

Mi offrono di cambiare modello con uno sconto, ma…

L’alternativa proposta? Cambiare modello, con uno sconto del 3%, ma pagando comunque di più. Intanto la JCW elettrica continua a essere promossa e configurabile sul sito ufficiale. Ma quali tempi può aspettarsi chi la ordina? Voglio distinguere le responsabilità: AutoVanti e Matteo Morandi mi hanno seguito con disponibilità e cortesia. È da Mini Italia che continuo ad aspettare risposta concrete. Non so se il mio sia un caso isolato o il segnale di un problema più ampio. Sarebbe interessante raccogliere le esperienze di altri clienti e chiedere a Mini che cosa possa garantire a chi ordina questa vettura. Ho i documenti e affidato la tutela contrattuale a un’avvocata. E preparo una segnalazione all’AGCM per chiedere una verifica delle informazioni commerciali. Non sto cercando di liberarmi di un’auto che non mi piace più: se me la consegnassero in tempi rapidi, la comprerei ancora. Ma dopo quasi 6 mesi vorrei sapere se sto aspettando una macchina o una previsione che continua a spostarsi”. Matteo Gatto, Milano

Risposta. Purtroppo questo fenomeno dei tempi di attesa è piuttosto esteso anche nelle auto elettriche. In Italia se ne vendono poche e quelle poche si fanno aspettare, anche perché a volte i costruttori concentrano le consegne nei mercati più importanti. Non sappiamo se sia il caso della Mini JCW e naturalmente saremo lieti di ospitare il punto di vista del costruttore, se vorrà contattarci. Ora sui media tedeschi qualche timore sui tempi si affaccia anche per la famiglia delle piccole del Gruppo Volkswagen (ID.Polo ecc). Con ordini che superano le previsioni iniziali. Lo capiremo presto.

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