Quando comprare una Tesla? Ora o aspetto il 2025?

“V i sto seguendo da poco tempo, da quando ho iniziato ad interessarmi all’acquisto di un auto elettrica. Vorrei sostituire la mia vecchia diesel Renault Koleos con una Tesla Model 3. Disponendo di impianto fotovoltaico da 6kW e facendo 20-30 km al giorno (sabato e domenica un po’ di più) non dovrei avere problemi con le ricariche a casa. Dopo la premessa, il parere che sono a chiedervi è questo… Per l’acquisto della Model 3 è forse meglio aspettare l’anno nuovo? Chiedo questo in funzione del fatto che possano uscire nuovi modelli competitivi, sia nella qualità che nel prezzo... So che la domanda può sembrare strana, ma visto che mi sto affacciando ad un mondo completamente nuovo sto cercando di avere più informazioni possibile… Ringraziandovi per quello che state facendo, aprirci a questo mondo nuovo, con informazioni utilissime, colgo l’occasione di porvi distinti saluti “ . Andrea Attili

La video-prova della Model 3 Standard Range, a trazione posteriore, firmata da Paolo Mariano.

Risposta.

Non ci risulta che siano in arrivo a breve nuove versioni della Model 3, anche se con Tesla. In genere si tende ad aspettare di acquistare un’auto nell’anno nuovo per una ragione molto semplice. Ovvero che la valutazione dell’usato si fa tenendo conto anzitutto tenendo contoE quindi, in prospettiva, al momento di rivenderla un’autovarrà un po’ di più di unaMa Tesla, come dicevamo, è un discorso a sé, ragiona non per anni, ma per obbiettivi da raggiungere nAdesso, per esempio, la Model 3 Standard Rangedi autonomia edi velocità di punta) è proposta ae con tassi agevolati per l’acquisto rateale. Ma è molto probabile che, dopo il, i prezzi vengano ritoccati, in attesa di