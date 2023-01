Quando cala il prezzo delle ricariche? Niccolò ritiene che i tempi siano maturi: dopo i rialzi del 2022, il costo dell’energia appare in discesa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quando cala il prezzo delle ricariche? I segnali ci sono, che cosa si aspetta?

“Vorrei porre il seguente quesito, anche per sensibilizzare la community e possibilmente i gestori su questo tema. Secondo diverse autorevoli fonti, il prezzo dell’energia elettrica si starebbe ampiamente ribassando. Questo è dovuto anche all’andamento del costo del gas (attualmente una delle fonti energetiche più importanti per il mix energetico dei gestori nostrani, che non si approvvigionano da fonti rinnovabili). Questa la mia domanda. I gestori sono stati particolarmente celeri nel ritoccare – al rialzo – i costi al Kilowatt delle colonnine di ricarica nell’estate 2022. Come mai ora sono decisamente meno reattivi nel ribassare quegli stessi costi?Grazie molte per la condivisione”. Niccolò Contrino

Dopo i rialzi di ottobre il trend è totalmente cambiato

Risposta. L’idea che ci siamo fatti, anche a seguito di conversazioni con esperti del settore, è che i gestori aspettassero che il trend al ribasso si consolidasse. Adesso però i segnali sono molto precisi. Il prezzo del gas, che è il riferimento per il costo dell’energia elettrica, è in caduta, sulla piazza di Amsterdam è sceso sotto la soglia dei 60 euro al Megawattora. E anche le prospettive sembrano buone. Secondo Teleborsa, i future con consegna febbraio hanno toccato un minimo a 58 euro, in calo del 9% rispetto alla precedente chiusura, ritornando sui valori di inizio dicembre 2021. Le quotazioni sono spinte al ribasso da un inverno sinora mite in gran parte dell’Europa, con temperature, superiori alle medie stagionali. L’ultimo rialzo dei prezzi Pay per use di Enel X Way, il principale gestore sul mercato italiano, risale all’8 ottobre, mossa seguita dai competitor. Ora ci aspettiamo che a breve qualcosa accada.