Quando arriva la Citroen e-C3? Ecco una delle tante mail che ci sono arrivate per chiedere chiarimenti sui ritardi di consegna di questo modello.

“Seguendo da tempo il mondo della mobilità elettrica, abbiamo maturato in maniera più che convinta il passaggio dall’auto termica a quella elettrica. A marzo 2024 abbiamo ordinato una Citroen nuova e-C3 per me e a giugno una BMW iX1 per mio marito Dal 19 settembre lui viaggia con molta soddisfazione sulla BMW. Mentre ad oggi non so nulla di quando potrò utilizzare la e-C3, nonostante il contratto indichi il 17/10/24 come termine ultimo. Chiedo se nella community c’è qualcuno che sta vivendo la stessa problematica. E magari denunciare forte questa cosa, perché in gruppo e con il vostro aiuto saremmo sicuramente più forti. Aggiungo una riflessione: Stellantis piange che non vende auto, in particolare le elettriche, salvo non consegnarle a chi le ha ordinate 7 mesi fa. Sarà perché non le sa fare, perché è organizzata male o, come sempre, mira agli aiuti di Stato. O, ancora peggio, per fare pressione, unitamente alle lobbies dell’auto, sulla politica europea per cambiare ciò che è scomodo. Se tutti provassero l’auto elettrica, un buon 80% non la cambierebbe più“. Filomena Sordilllo

Il costruttore rassicura: “Le consegne sono in corso”

Risposta. Dalla Citroen abbiamo ricevuto questa risposta rassicurante: “Le consegne sono in corso“. Speriamo quindi che la lettrice e i tanti altri che avevano ordinato il piccolo Suv elettrico vengano ripagati della lunga attesa. Non c’è nessuna manovra dietro questo ritardo: come abbiamo avuto modo di scrivere già a luglio, tutto è dovuto a problemi nella messa a punto del software. Problemi che hanno fatto slittare le consegne dalla tarda primavera all’autunno inoltrato. Già a fine ottobre, con i dati sulle immatricolazioni, vedremo con quale ritmo Stellantis è in grado di produrre e consegnare, dato che le prenotazioni erano decine di migliaia. Certo in questi casi un’informazione più puntuale al cliente non guasterebbe.