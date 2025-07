Quali auto posso ricaricare dalla presa Schuko? Tutte ma…

Ricarica domestica, modalità e costi: sono le domande di Valerio, chiaramente ai primi approcci con la mobilità elettrica. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Se possibile vorrei un paio di informazioni dal sito che reputo più obbiettivo e corretto sulla mobilità elettrica.

La prima è quella di conoscere quali auto elettriche è possibile caricare con la presa schuko in garage.

La seconda è capire, quando parlate di tariffe casalinghe, se vi riferite al costo dell’energia netta, es.20 centesimi, senza il costo del trasporto e le accise e altre aggiunte. Perché il mio lordo netto è quasi il doppio „.Valerio Ghislanzoni

Dalla presa Schuko a proprio rischio e pericolo

Risposta- Tecnicamente tutte le auto elettriche si possono ricaricare in garage da una normale presa Schuko, utilizzando il caricatore d’emergenza in dotazione. Non tutte le case auto lo forniscono ma si trova su Internet a poche centinaia di euro.

Il problema è un altro e riguarda la sicurezza della presa e le condizioni dell’impianto a monte. Sottoposti a un utilizzo sistematico e per molte ore consecutive potrebbero non reggere allo stress e provocare pericolosi cortocircuiti. Nei garages privati di abitazioni monofamiliari o di piccoli condomini è sconsigliato ma non è proibito. Insomma, può farlo ma a suo rischio e pericolo.

Nelle autorimesse di grandi condomini sottoposti alla disciplina di Prevenzione Incendi (CPI) è invece espressamente vietato. In questo contesto la ricarica di auto elettriche è consentita solo con impianti fissi dedicati (wallbox) installati e certificati da personale accreditato.

Come calcolare il costo della ricarica domestica

Le tariffe elettriche ad uso domestico sono composte da numerose voci, alcune variabili e altre fisse. Per calcolare correttamente il costo della ricarica lei dovrebbe escludere i costi fissi, che pagherebbe comunque per tutti i consumi elettrici di casa, limitandosi a considerare quelli variabili (materia prima energia, trasporto e relativi oneri fiscali). Malcontati dovrebbero essere tra 20 e 30 centesimi a kWh, a seconda dei contratti con il fornitore.