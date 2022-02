Quale elettrica fa per me? Tre lettori sono incerti….

Quale elettrica fa per me? Altri tre lettori, Stefano, Rossella e Marco, chiedono consigli sul modello da acquistare. Vaielettrico (con la sua community) risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Quale elettrica fa per me? Stefano rottamerà la vecchia Panda a metano

“Sto pensando di acquistare un’auto elettrica quando la mia Panda a metano dovrà essere rottamata. Viene utilizzata al 99% nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa, un totale di circa 40 km al giorno in ciclo extra-urbano (provinciali). Mi date indicazioni sulle caratteristiche tecniche su cui dovrei puntare? “. Stefano Serafini.

Risposta. Per fare 40 km al giorno va benissimo una citycar con un’autonomia di 200-300 km. Avendone la possibilità, si ricarica in garage la notte, un paio di volte alla settimana. Che cosa offre il mercato, nella stessa categoria della Panda? Si parte dalla Dacia Spring, con un listino da circa 20 mila euro. A salire, fino da arrivare a 30 mila euro, le alternative sono la Renault Twingo (da 23.500 circa), la Smart EQ (da 25 mila) e la 500e (da 27 mila circa). Tutti questi prezzi sono al lordo degli incentivi in arrivo: con rottamazione si parla di nuovo di 6 mila euro. Più eventuali sconti.

Quale elettrica fa per me? Rossella ha famiglia numerosa e servono due auto

“Sono una mamma di 3 figli e cerco di essere attenta all’ambiente, ma non sono ancora riuscita a convincere mio marito a passare all’auto elettrica. Vorrei approfittare dei nuovi incentivi per fare il grande salto, ma ho bisogno di consigli, soprattutto per convincere il marito. Abbiamo necessariamente bisogno di 2 macchine, perché lui lavora in un’altra città mal servita dai mezzi pubblici mentre sono io che devo accompagnare tutte le mattine i bambini a scuola. La prima macchina deve essere più spaziosa, deve permetterci di poter uscire in 5. Quindi dietro deve esserci posto per 2 seggiolini + un posto in mezzo per il grande, che non deve essere troppo sacrificato. La seconda macchina per spostamenti nel traffico cittadino, essenzialmente per me e i 3 bimbi (sempre 2 seggiolini). Esistono auto elettriche che rispondono ad entrambi i nostri bisogni? È necessario adeguare la potenza dell’impianto elettrico? Noi al momento abbiamo un contratto da 3 kWh. Che impatto ha sulla bolletta? E come valutare coi recenti aumenti? Noi abbiamo una casa classe A“. Rossella Cifaldi.

La scelta dipende dai gusti e dal budget. E la potenza impianto…

Risposta. C’è l’imbarazzo della scelta (e del budget): la gamma elettrica ha superato gli 80 modelli e c’è di tutto. Anche per chi ha bisogno di spazio. Dipende da che cosa volete spendere e da che cosa vi piace. Unico appunto: si dice che le mamme amino molto i Suv, che noi sconsigliamo a chi è davvero attento all’ambiente. Quanto alla necessità di adeguare la potenza dell’impianto, la risposta è: dipende. Con 3 kWh, non può pensare di alimentare due auto elettriche: la ricarica avviene a potenze molto basse, reggendo anche le utenze di casa. Ergo: occorrono molte ore per rifornirle e senza un bell’aumento è impossibile cavarsela. Se invece ha possibilità di ricaricare fuori (a costi ragionevoli) e di fare a casa solo rabbocchi nei tempi morti, può accontentarsi della potenza standard. Quanto all’impatto sulla bolletta dei recenti aumenti, la risposta è: disastroso, se il contratto è “a maggior tutela“. Il costo/kWh è raddoppiato. Se invece ha scelto il mercato libero, dipende dal prezzo bloccato a suo tempo (e per quanto).

Marco ha un Tucson diesel: “Faccio solo 6 km al giorno: che cosa mi consigliate?”

“Ho una Hyundai Tucson diesel 2018, vorrei passare ad un auto elettrica (anche perché percorro solo 6 km al giorno….). Sono veramente, veramente indeciso su dove indirizzarmi. Ho visto la Volkswagen ID.3, la Hyundai Kona, e la Cupra Born. Mi potete aiutare? Grazie“. Marco Giornelli.

Risposta. Se vuole restare sui Suv (che noi no amiamo…), la Kona è sicuramente un ottima macchina. La scelta sulle ruote alte è comunque vastissima. Fossimo al suo posto, comunque, prima di decidere proveremmo almeno due auto. La prima: una Tesla va guidata e l’ultima arrivata, il Model Y, un giretto lo merita sicuramente (qui le info per prenotarsi). La seconda è nuovamente una Hyundai, ma di nuova generazione e concepita solo per l’elettrico, con velocità di ricarica infinitamente migliore e diversi plus. Si chiama Ioniq 5 e anche qui provarla non è affatto difficile: basta chiedere a un concessionario della marca coreana.