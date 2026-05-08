Qualche difettuccio nella Lippina T03 (ma giudizio positivo)

Qualche difettuccio nella Lippina, ma entusiasta del resto (consumi inclusi)

“S iamo proprietari da un mese e mezzo, entusiasti (finora) della LeapT03 con già oltre 1.500 km percorsi. Consumo ( verificato ) 11 kWh per 100 km. Al prezzo di ricarica ( sia che sia in casa o alle colonnine ) bisogna aggiungere 10% per la dispersione. Ma anche alle colonnine pubbliche se si perde un po’ di tempo a trovare le offerte ( app ) giuste si viaggia nella peggiore delle ipotesi ad un corrispondente 18 km/litro di un auto a benzina. Posizione dello schermo infotainment purtroppo sbagliatissima. Unico problema finora riscontrato è che non funziona la Radio Dab. Oggi sono stato in officina mi hanno detto che la mia versione di Leap T03 che porta l’antenna della Radio Dab sul retro ha in tutte questo problema. Problema che sarà risolto con un aggiornamento software rilasciato nel prossimo mese di Luglio. Vi risulta? E poi: si sa se negli aggiornamenti software sarà contemplato Android Auto e Apple Carplay? ” . Pietro Nasta