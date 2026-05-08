Qualche difettuccio nella Lippina T03 (ma giudizio positivo)

Qualche difettuccio nella Lippina, come viene ormai chiamata dai più la Leapmotor T03. Li segnala Pietro, dopo i primi 1.500 km. Il giudizio complessivo è comunque positivo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Qualche difettuccio nella Lippina, ma entusiasta del resto (consumi inclusi)
“Siamo proprietari da un mese e mezzo, entusiasti (finora) della LeapT03 con già oltre 1.500 km percorsi. Consumo ( verificato ) 11 kWh per 100 km. Al prezzo di ricarica ( sia che sia in casa o alle colonnine ) bisogna aggiungere 10% per la dispersione. Ma anche alle colonnine pubbliche se si perde un po’ di tempo a trovare le offerte ( app ) giuste si viaggia nella peggiore delle ipotesi ad un corrispondente 18 km/litro di un auto a benzina. Posizione dello schermo infotainment purtroppo sbagliatissima. Unico problema finora riscontrato è che non funziona la Radio Dab. Oggi sono stato in officina mi hanno detto che la mia versione di Leap T03 che porta l’antenna della Radio Dab sul retro ha in tutte questo problema. Problema che sarà risolto con un aggiornamento software rilasciato nel prossimo mese di Luglio. Vi risulta? E poi: si sa se negli aggiornamenti software sarà contemplato Android Auto e Apple Carplay?”. Pietro Nasta
Risposta. Cominciamo dai consumi. tema molto caldo in tempi di caro-carburante. Il dato ufficiale della T03 è di 16,3 kWh/100 km, ovvero 6,13 km con un kWh. Il consumo registrato da Pietro arriva addirittura a 9 km con un kWh e ci fa pensare a un uso in città con guida molto attenta. Comunque sia, per chi ha la possibilità ri ricaricare a casa il risparmio è notevole. E anche nelle colonnine pubbliche in AC la convenienza c’è, eccome, come ha testimoniato un altro lettore . Quanto al problema del sistema DAB+Radio, consigliamo di dare un’occhiata ai video-guida che si trovano su YouTube. Al momento non siamo al corrente di aggiornamento software in arrivo.