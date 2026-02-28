





Con il suo quadriciclo elettrico finisce nel fosso, ma l’intervento dei vigili del fuoco di Vignola, in provincia di Modena, è stato perfetto. Hanno messo in sicurezza il veicolo con la batteria e nessuno si è buttato sulla polemica come spesso succede. I vigili del fuoco sono sempre più preparati, il loro parco veicoli è sempre più elettrico, grazie all’esperienza e alla formazione continua.

L’anziano conducente intrappolato nel veicolo

La mini car è caduta nel fosso ma non è esplosa e neanche è andata a fuoco. Le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vignola sono intervenute d’urgenza nel comune di Castelfranco Emilia. Protagonista un anziano, alla guida del proprio quadriciclo elettrico, uscito di strada finendo all’interno del canale che costeggia la carreggiata. A causa della posizione del veicolo e dei danni riportati nell’impatto, il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

I soccorritori hanno operato con attrezzature idrauliche per poter liberare l’uomo in sicurezza. E sulle batterie? «La squadra ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo elettrico ed in particolare del pacco batterie al proprio interno, prima di consegnarlo al carroattrezzi per il recupero». Un intervento ormai di routine. Solo poche settimane fa il comando di Modena ha organizzato un corso sulle nuove tecniche di intervento.

Impeccabili i Vigili del Fuoco (ma il fuoco non si è visto)

«Il seminario ha rappresentato un momento cruciale di confronto professionale, focalizzandosi interamente sull’evoluzione delle metodologie di approccio all’intervento e sulle nuove tecniche di estricazione. Con l’evolversi della tecnologia automobilistica (veicoli elettrici, ibridi e nuovi materiali costruttivi), la rapidità e la precisione delle manovre di soccorso sono diventate sfide sempre più complesse che richiedono una preparazione tecnica d’eccellenza». Sempre più preparati anche perché i vigili modenesi hanno una trentina i veicoli elettrici in flotta.

La notizia è stata data in modo obiettivo dalle testate locali. Quando si legge “motore elettrico” spesso si cade nel sensazionalismo. Tuttavia non sono mancati sui social i giudizi tranchant contro i quadricicli considerati mezzi pericolosi.

