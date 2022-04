Qashqai E-Power. Ebbene si, un’elettrica non a batteria, non a idrogeno, ma a benzina. Si tratta di una versione speciale del nuovo Nissan Qashqai, in arrivo in autunno. Motore di trazione elettrico da 140 kW all’anteriore, ma nessun mega pacco-batterie (solo una piccola batteria di buffer da 1,8 kWh). Al suo posto, a fornire energia al motore elettrico, un motore a benzina da 116 KW . E nessun collegamento del motore termico con la trazione. Se ne sentiva la mancanza?

Qashqai E-Power: vediamo come funziona

La Nissan Qashqai E-Power, come detto, è mossa da un motore elettrico. Con tutti i vantaggi del caso in termini di coppia e guidabilità. Ciò che la differenzia da qualsiasi altra elettrica tradizionale è che a fornire energia al motore elettrico è un motore a benzina. Il motore elettrico è responsabile del movimento delle ruote. Quando l’auto rallenta, la frenata rigenerativa (data dal motore elettrico) è utilizzata per la ricarica della piccola batteria di buffer (da 1,8 kWh). Il motore termico invece (tre cilindri a benzina 1.5 di derivazione Infiniti) genera elettricità per caricare la batteria, che a sua volta alimenta il motore elettrico. Questo, a livello teorico, consente al motore di girare sempre a un regime di massima efficienza (indipendentemente dalle richieste impartite attraverso il pedale). Ottimizzando i consumi.

Qashqai E-Power: 18,9 km con un litro, un buon dato?

Non abbiamo ancora avuto modo di provare l’auto. E dobbiamo quindi basarci su un dato di consumo che è quello dichiarato da Nissan: 18,9 km/litro (WLTP). Sono estremamente curioso di vedere quanto questo dato potrà rispecchiare le prestazioni su strada. Quanto o quanto poco eventualmente i consumi di quest’auto saranno influenzati dalle temperature di esercizio… Mi chiedo inoltre quanto un motore a benzina progettato per funzionare bene o male sempre allo stesso regime potrà essere influenzato nei consumi dallo stile di guida. È evidente che lo sarà, ma immagino più nei tempi di funzionamento. Più la guida sarà dinamica o le velocità saranno alte e per più tempo il motore resterà acceso. Tendo a immaginare un aiuto minimo nei consumi proveniente dalla frenata rigenerativa (viste le dimensioni della batteria e la conseguente bassa potenza accettata).

Può essere un’alternativa al turbodiesel?

Mi chiedo: se i consumi sono vicini a quelli dichiarati, come si motiva un progetto di questo tipo? Non siamo per nulla distanti dalle performance di consumo di motori a benzina montati su auto di prestazioni simili. Forse l’intento è più fornire un’alternativa a un turbodiesel, grazie ai valori di coppia elevati (330 Nm), consumi contenuti, e molta dinamicità, grazie al motore sempre pronto. Peraltro, nonostante non siano ancora disponibili info sul peso dell’auto, ci aspettiamo un valore molto simile a quello di un crossover ibrido. Non certo di un’elettrica, vista l’unica presenza di una piccola batteria. Questo, unito all’utilizzo di un motore elettrico da 140 kW, dovrebbe rendere l’auto molto reattiva, in modo inedito, visto che non ci è mai capitato di guidare un’elettrica “senza” pacco batteria. È probabile che anche il comportamento su strada, quando la si spinge un po’, non sia caratterizzato da inerzie particolari legate alla massa.

SECONDO NOI. Nissan ha voluto provare a proporre ai propri clienti una soluzione che restituisse una parte del piacere di guida dell’elettrico, senza i vincoli legati alla ricarica. Certamente le sensazioni al volante non faranno rimpiangere l’uscita di scena della versione turbodiesel. Ma quanto ecologica sarà davvero un’auto che nasce con queste premesse? Peraltro, sostenibilità a parte, dal un punto di vista amministrativo, sarà considerata un’ibrida. Voi cosa ne pensate?

