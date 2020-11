Q&A / La MiEV con batterie scariche, la Twingo d’inverno

Q&A, le nostre risposte alle vostre domande. Oggi pubblichiamo il quesito di Lorenzo, che possiede una Mitsubishi MiEV del 2010 con batterie che assicurano solo 48 km di percorrenza. E di un altro lettore interessato alla nuova Renault Twingo che vorrebbe lumi sull’autonomia dell’auto in inverno.

Q&A / La MiEV ha solo 48 km di autonomia, che fare?

Spett. Comunity, guido una i-miev ormai di dieci anni. Purtroppo, dopo anni di piccole soddisfazioni, è arrivato il momento di affrontare il problema della sostituzione delle batterie. Ora la mia auto mi regala 48 km di autonomia, divenuti un po’ pochini per una gestione urbana dell’auto e della vita di tutti i giorni. Ho provato a contattare diversi magazzini Mitsubishi, trovandomi davanti ad una richiesta di soluzione mai proposta da nessuno. Vorrei cambiare tutto il pacco- batterie con una nuova versione, sperando anche di riuscire ad avere batterie anche più prestanti in termini di autonomia. Niente, poi riuscendo a contattare un dirigente della casa automobilistica, lo stesso mi ha dato il prezzo che era stabilito nel 2009 al momento del lancio dell’auto, 14.000 euro. Incredibile. Forse questa persona mi ha dato una risposta sconveniente. Ma di sicuro spostando la mia possibilità di acquisto di un’altra auto, in famiglia, di marca diversa dalla Mitsubishi. Voi siete una Comunity importante e rispettata, e chiedo a Voi se potete avere qualche informazione a riguardo della sostituzione dell’intero pacco batterie. Mi dispiacerebbe molto dover rottamare un’auto perfetta negli interni e nel motore, solo x un’esaurimento delle batterie. Lorenzo R.

Q&A / Risposta: serve un servizio di sostituzione

Lorenzo solleva un tema molto importante: che fare con le prime auto elettriche vendute all’inizio del decennio scorso. Tra cui questa furbissima Mitsubishi MiEV, una vera pioniera nel settore, da cui Peugeot e Citroen trassero le loro IoN e C-Zero. È chiaro che il prezzo richiesto dalla Mitsubishi è impraticabile: con 14 mila euro, grazie agli incentivi, oggi si acquista una citycar elettrica nuova. La Twingo, per esempio, parte da 22.450 euro, da cui togliere sconti e 6 mila euro di incentivi. Purtroppo non siamo a conoscenza di aziende che effettuino la sostituzione delle batterie esauste di queste citycar, ma magari la community ci aiuta a individuarne. Per questo tipo di operazioni potrebbe nascere un business utile per tutti. Per le aziende, dato che le auto su cui fare questo intervento aumenteranno colo passare degli anni. Per i clienti come Lorenzo, che giustamente non vorrebbero demolire un’auto che per il resto è in ottimo stato. E per l’ambiente, dato che eviteremmo di rottamare veicoli che ancora possono fare molta strada.

La Twingo d’inverno che autonomia ha?

Salve, approfitto della vostra disponibilità per una domanda. Dobbiamo cambiare la seconda auto di casa, rottamando una vecchia Smart. Pensiamo a un’auto più spaziosa e abbiamo visto sul sito la nuova Twingo, ma mi hanno messo in guardia su un aspetto. È vero che d’inverno col pieno si fanno molti meno km che d’estate? Rinaldo T.

RISPOSTA. È vero, Rinaldo, questo è un aspetto da considerare. Le batterie, col freddo, hanno una resa inferiore, che si traduce in un’autonomia di percorrenza minore. Quanto minore? dipende da modello a modello a modello. Mel caso della Twingo, la Renault correttamente sul suo sito pubblica una tabella con tutti i dati tecnici, tra cui il range reale estate-inverno. L’abbiamo riprodotta qui sotto.

Come si può vedere, nell’ultima riga si parla di un’autonomia media reale di 180 km d’estate e solo 110 d’inverno. Parliamo di autonomia media, il che significa che la Twingo rispetto a questi dati ne fa di più di km in città e ancora meno in autostrada. È probabile che si tratti di una stima prudenziale, per non andare incontro a contestazioni, me è meglio prenderne atto prima di brutte sorprese.