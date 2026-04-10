Punto di pareggio elettrico/benzina: siamo così distanti?

Punto di pareggio elettrico/benzina: sta facendo molto discutere un post pubblicato su LinkedIn da Raffaele Fusilli, ex n.1 di Renault Italia.
Punto di pareggio: “Non ci siamo proprio” dice l’ex di Renault Italia
“𝗡𝗢𝗡 𝗖𝗜 𝗦𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗢”. È questa la conclusione a cui è giunto Fusilli, confrontando i costi di ricarica con le spese per la benzina. Prendendo ad esempio “una vettura media con circa 9.000 euro di prezzo di differenza tra termica ed elettrica equivalente e 15.000 km all’anno di percorrenza”. Quanti anni ci vogliono per recuperare l’investimento? “𝗗𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶…”, spiega, prendendo tre parametri: 1) 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗴𝗲: ricarichi a 0,28 €/kWh. Pareggio in 𝟲,𝟰 𝗮𝗻𝗻𝗶. 2) 𝗔𝗯𝗯𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 + 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮: 0,45 €/kWh. Pareggio in 𝟳,𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶. 3) 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼, 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮: 0,65 €/kWh. Pareggio in 𝟭𝟭 𝗮𝗻𝗻𝗶”. Conclusione: “Il problema e’ che circa il 60% degli italiani vive in appartamento. Niente wallbox. Niente notturna scontata, solo colonnina ed 11 anni di attesa. Torniamo sempre li . Stiamo costruendo una transizione su misura per le fascie con con più capacità economica . 𝗘 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮“.
Sicuro di avere fatto i conti giusti?
Ma siamo sicuri che le cifre siano giuste? Intanto la differenza di 9 mila euro a noi sembra esagerata. Prendiamo un’auto popolare come la Grande Panda, lunga 4 metri, larga 1,76 e alta 1,57. Non una piccola, quindi. Lo scarto di prezzo è molto più contenuto: l’elettrica è proposta a 20.950 euro, contro i 16.950 dell’ibrida (la più venduta) e i 14.950 della versione a benzina. Dunque la differenza è di 4-6 mila euro e questo abbassa di molto il punto di pareggio. E poi tra le spese di mantenimento non va considerata solo la ricarica. La manutenzione è molto meno frequente e costosa (tranne che alla Renault…) e nella maggior parte delle Regioni non paghi il bollo per almeno 5 anni. Infine: anche sulle ricariche si può spendere decisamente meno. Chi scrive paga a casa 0,246 euro/kWh con una normalissima utenza Enel. E chi non ha possibilità di ricaricare a casa, trova offerte a prezzi inferiori allo 0,65 indicato. Morale della favola: il punto di pareggio è molto più vicino per la maggior parte degli italiani degli 11 anni indicati. E c’è il piacere di maneggiare auto che non inquinano e sono molto più divertenti da guidare. Ha un valore anche questo, no?
Calcoli ne ho fatti tanti già ai tempi del metano a 0,97 € kg, oggi non c’è paragone.
Benzina e diesel manco li considero non avendoli praticamente usati nei precedenti 30 e passa anni.
Mi riferisco naturalmente alla ricarica casalinga nel mio appartamento.
Ma se un confronto si può fare riguardo i costi del “carburante” e degli altri costi (bollo, tagliandi, ecc.) non altrettanto, a parer mio, sul prezzo del veicolo.
In primo luogo perchè sempre, o quasi, si può sceglierne uno che costa meno, quindi diventa una scelta che non è discutibile… ognuno fa quel che può secondo le proprie preferenze.
In secondo luogo non mi pare nemmeno tanto corretto il confronto fra pari o simili modelli con diverse alimentazioni perchè una elettrica decente per qualità e confort di guida corrisponde ad una termica di due categorie superiori.
Il problema italiano sulla mancara crescita delle vendite di macchine elettriche rimane legato a tutte quelle famiglie che abitano in case indipendenti e magari sono pure facoltose ma che non si convincono a fare il salto. Se tutti quelli che possono comodamente usare unaacchina elettrica lo facessero il solo traino delle vendite consentirebbe probabilmente di avere minori costi di ricarica e maggiori possibilità anche per l’acquisto dell’usato che faciliterebbe anche chi è più svantaggiato in questo momento.
Dite a Fusilli di lasciar perdere le Renault e guardare verso oriente, io poco più di un anno e mezzo fa ho comprato una MG4, stesse dimensioni, stesso segmento e stesso prezzo di una Golf, €28.500, qualche migliaio in meno di una T- toc che se non sbaglio è la volkswagen più venduta, solo con una ottantina di cavalli e tanto tanto divertimento in più, il pareggio c’è già stato, nel mio caso anche superato, col fotovoltaico viaggio a 0€ altro che benzina a 2.20
“Il problema e’ che circa il 60% degli italiani vive in appartamento.”
Faccio parte di questo 60%, ma 3 anni fa ho messo una wallbox nel mio posto auto condominiale e da allora neanche conto più i soldi risparmiati non andando dal benzinaio.. Come al solito chi parla lo fa solo per dare aria alla bocca. D’altronde come si dice: “chi non lo sa, lo insegna”
Ps: un anno fa ho aggiunto un impianto fotovoltaico completamente gratuito grazie al reddito energetico, e da Aprile fino a Ottobre viaggio praticamente gratis.
Si rifaccia i conti adesso il Sig. Fusilli e vediamo se giunge alle stessa conclusione
guardando velocemente il sito 4R:
Peugeot 208 benza 22350 €, > elettrica 35450€
Jeep Avenger hybrid 27200€, > elettrica 39400€
lancia ypsilon 25200€, > 34900€
Hyundai kona 27350€ > €38700
polo 23900 id3 36490
Forse Fusilli qualche ragione ce l’ha.
Ho cercato auto che comprerei io, che ho l’esigenza di un wltp > 400km, e considerato che l’auto grandemente più venduta in Italia è la pandina, temo che il mercato dell’elettrico non venda in Italia perché non soddisfa la richiesta.
Io ho una Twingo elettrica da 5 anni e non ho mai speso 1€ di manutenzione. Per questo alla Renault non parlano di manutenzione quando si parla di elettriche: perché non vedono 1 euro. Datemi retta: fatevi furbi.
Perchè, chi abita in appartamento non può mettere una wall box? Tutti a parcheggiare per strada, senza posto auto? E poi, è vero o no che elettrificare ci può dare più indipendenza energetica, senza la quale siamo schiavi dei paesi produttori, e sono le fasce più deboli a soffrirne di più? Elettrificare si può e si deve, spetta allo Stato creare le condizioni. Purtroppo fino ad ora la politica energetica è stata imbarazzante.
Servono pensiline fotovoltaiche obbligatorie nei parcheggi grandi
(come stanno facendo in Francia)
da abbinare a Colonnine di ricarica in DC 20-30 KW nei parcheggi di supermercati e centi commerciali
e magari un container di BESS
solo così si abbassa la bolletta,anche della ricarica ,
serve una ricarica settimanale di un utilitaria fatta al supermercato a un prezzo decente, agevolato dal Parking To Grid
che sarà utile anche per le bollette domestiche in città
si ..
può ..
FAREEE !!
👍🏼👍🏼
completamente d’accordo sui parcheggi “lunga sosta” con ricariche (anche economiche AC vanno bene, se uno è a casa – e magari carica di notte- o al lavoro); sono anche 4 anni che approfitto del tempo-spesa per ricaricare in inverno (pure gratis ! utilizzando punti spesa convertiti in buoni del CPO, o addirittura 22kWh offerti da un centro commerciale dove vado spesso…se trovo libero, ma mi sa che da ora in poi sarà più difficile 😂)
A casa col giusto operatore a prezzo bloccato da dicembre pago (con IVA, escluse spese che avrei comunque col contatore attivo) 0.2€/kWh quindi rispetto all’idrovora di gasolio che avevo prima spendo meno della metà, così come la manutenzione ordinaria è quasi 1/4 di prima (e di bollo ho già evitato 4*380€=1520 ad oggi… hai voglia a pagar ricariche “a strozzo” in autostrada !!).
Ovviamente il furbo Fusilli ha preso il peggior contratto energia, il peggiori differenziale tra ICE e BEV giusto per dire “Signori ! continuate a comprare le TERMICHE perché non siamo ancora competitivi” (omissis: rispetto alle cinesi ).
Per fortuna tante persone (magari nelle migliori condizioni, lo ammetto..) si fan due conti più precisi sulle loro necessità e vedono che, come dici tu, “si.. può.. fareee! ” 😂
Intanto basta che già cambino quelli con posto auto e possibilità di ricarica a casa (che già conviene parecchio… io da 4 anni non supero i 4€x100km, molto molto meno delle precedenti auto a gasolio… ben 7 di fila, ed in confronto ai vecchi prezzi).
Per chi poi può mettere (o ha già) il fotovoltaico…. e che aspetta ???
l’auto bev GRATIS ?? !!