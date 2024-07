Punti di ricarica a quota 57.000, altri 41.000 entro il 2025 con i fondi Pnrr

I punti di ricarica in Italia hanno sfiorano quota 57 mila a fine giugno. L’annuncia Motus-e nel suo aggiornamento periodico. Le nuove istallazioni sono in lieve rallentamento (solo 6 mila in più nel semestre) perchè gli operatori preparano la lunga volata per utilizzare i contributi del 40% previsti dal Pnrr. Entro il 2025 dovranno installare e allacciare 41 mila nuovi punti di ricarica, tutti fast e ultrafast.

Al 30 giugno i punti di ricarica a uso pubblico installati nella Penisola sono 56.992, in crescita di 11.782 unità nei 12 mesi e di 6.314 unità dall’inizio dell’anno (+2.828 nell’ultimo trimestre).

«Il lieve rallentamento delle installazioni nell’ultimo trimestre indica che gli operatori della ricarica si stanno già attrezzando per la grande sfida del PNRR, per la quale occorrerà uno sforzo straordinario» ha commentato il presidente di Motus-E, Fabio Pressi.

La sfida del Pnrr è quasi impossibile: serve l’impegno di distributori e amministrazioni

«Per centrare gli obiettivi del Piano – ha poi avvertito – sarà determinante il contributo di tutti gli attori coinvolti, dalle municipalità ai distributori di energia elettrica, chiamati anch’essi a un impegno eccezionale».

In base alle disposizioni del PNRR i 41.000 nuovi punti di ricarica ricarica ad alta e altissima potenza dovranno anche essere connessi alla rete dai distributori locali e attivati entro fine 2025. Una sfida colossale se si pensa che oggi il 17,9% dei punti è ancora in attesa di collegamento e attivazione.

E’ necessario quindi velocizzare le procedure autorizzative con un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati in causa.

Sottolinea Pressi: «Dobbiamo realizzare in tempi strettissimi un’infrastruttura senza precedenti, che può fare dell’Italia un punto di riferimento a livello europeo».

L’ulteriore implementazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) può poi diventare, in prospettiva, «un efficace strumento per la pianificazione della rete, come avviene in altri Paesi Ue».

Crescono le stazioni in Autostrada, ma solo il 41% delle aree di servizio è elettrificata

Oggi i punti di ricarica autostradali sono 963 (da 657 del giugno 2023 e 235 del giugno 2022), e coprono il 41% delle aree di servizio. Tardano ancora, però, i bandi per assegnare le restanti aree di servizio, soprattutto sulle reti non Aspi.

Le Regioni con più punti di ricarica sono nell’ordine la Lombardia (10.902 punti di ricarica, +3.245 negli ultimi 12 mesi), il Piemonte (5.775 punti, +1.261 nei 12 mesi), il Lazio (5.641 punti, +1.290 nei 12 mesi), il Veneto (5.508 punti, +1.088 nei 12 mesi) e l’Emilia-Romagna (4.720, +754 nei 12 mesi).

Tra le Province svetta Roma con 4.451 punti di ricarica (+1.052 nei 12 mesi). Seguono Milano (3.618 punti, +1.074), Napoli (2.839 punti), Torino (2.641 punti) e Brescia (1.681 punti).

